La jienense Silvia Lara y el gaditano Miguel Benítez ganan en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada

La jienense Silvia Lara y el gaditano Miguel Benítez lograron este sábado la victoria en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, prueba puntuable para la Copa del Mundo de Carreras Verticales.

Los 150 participantes, con representantes de varios países del mundo, se encontraron con un recorrido sensiblemente recortado por el fuerte viento reinante en la parte alta de la estación, por lo que el trazado al final fue de 4,4 kilómetros con 950 metros de desnivel positivo.

Lara, ganadora ya cuatro veces de la prueba de Sierra Nevada, ganó con un tiempo de 47 minutos y tres segundos.

La jienense aventajó en más de un minuto a la salmantina Verónica Sánchez, que fue segunda, y en más de dos minutos a la granadina Mónica Díaz, que cerró el podio.

Hombres

En la categoría masculina el triunfo de Miguel Benítez también fue claro y se produjo con un tiempo de 38 minutos y cinco segundos.

El albaceteño Diego Díaz fue segundo al ceder más de dos minutos con el ganador, mientras que entró en la tercera plaza el cordobés Daniel Luque.

Tanto Silvia Lara como Miguel Benítez, como ganadores del Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, se han clasificado directamente para la gran final del circuito mundial que tendrá lugar en Limone (Italia).

“Me he encontrado muy bien desde el principio, he ido segunda hasta que he adelantado a Verónica que iba en cabeza, y a partir de ahí he tirado hasta llegar a meta", dijo Lara en meta.

Declaraciones

“Dentro de lo que cabe no ha hecho tanto viento como yo pensaba. Pero sí es cierto con viento debes tener un poco de estrategia, porque en zonas en las que normalmente yo correría hoy no compensaba hacerlo, porque el viento al final es un freno. He andado más que de costumbre. Al final cada una busca su mejor estrategia”, explicó Silvia Lara en la meta situada en la estación superior del telesilla Stadium.

“He corrido todo el recorrido, sin andar ni un solo metro”, comentó por su parte Benítez.

“No soy especialista en verticales. Me encontrado bien en todo momento y he hecho todo el recorrido corriendo, que era mi objetivo. He salido a mi ritmo, empujando fuerte desde el principio, intentando no andar en ningún momento. He mantenido el ritmo sin mirar hacia atrás”, señaló el ganador.