El Covirán Granada se acerca a la ACB tras imponerse a domicilio al TAU Castelló (69-73)

En un duelo intenso y poco vistoso, el Covirán Granada logró un triunfo en tierras levantinas ante el TAU Castelló (69-73) que le acerca un poco más al ascenso a la ACB. Los granadinos, en un final de infarto que resolvió Thomas Bropleh desde el tiro libre, podrían subir el próximo viernes. En cualquier caso, si ganan los dos duelos que le restan, serán equipo de la Liga Endesa la próxima campaña.

Pablo Pin ya avisó de la calidad del cuadro castellonense sobre todo en ataque. Y el duelo se lo confirmó. A los rojinegros les costó anotar en el arranque. De hecho, tardaron casi tres minutos en hacerlo y eso lo supo aprovechar los de Toni Ten para cobrar las primeras ventajas (7-0). Pero cuando la maquinaria granadina comenzó a funcionar, se vio al mejor Covirán. Un parcial de 2-12 permitió a los granadinos voltear el marcador.

Desacertados

Sin embargo, el TAU Castelló no se dejó impresionar. Siguió a los suyo, apoyándose en sus dos máximos anotadores de la temporada, el alero Calvin Hermanson capaz de anotar en situaciones muy complicadas y en Eric Stutz. El abuso del lanzamiento de tres impidió a los de Pin mandar con solvencia. Y es que en los primeros diez minutos tuvo un pobre 20% (2 de 10), llegándose al final del primer acto con empate a 20 y la sensación de que el duelo no iba a ser fácil.

Óscar Alvarado, íntimo amigo de Christian Díaz, inició el segundo cuarto con un triple. Pero eso no hizo más que despertar a la bestia, y en especial a Ramón Vilà. Liderados por el interior ex de Zaragoza, el Covirán le endosó un parcial de 2-16 que obligó a Ten a parar el choque. Vilà, con nueve puntos prácticamente consecutivos, lanzó a su equipo once arriba. Pero la renta duró muy poco. Hermanson y Eric Stutz asumieron la responsabilidad con tras un 7-0 volvió a apretar el electrónico. Pin no quería que los locales prolongarán su racha anotadora y pidió tiempo a poco más de tres minutos del descanso. Al menos, cortó la sangría y los rojinegros se marcharon a vestuarios ganando de dos y conscientes que había que trabajar mucho para lograr un nuevo triunfo.

Trabado

No dominar el rebote provocó que ningún equipo pudiera distanciarse en el marcador tras el receso. El acierto descendió y lo que en la primera mitad se convirtió en fluidez en ataque, se pasó a un choque más trabado. Pero el Covirán está construido para distintos escenarios y ahí tiro de trabajo de defensivo, con Ellisor y Niang en pista, para tras un 0-6 obligar al técnico levantino a parar el crono. Un mate del pívot senegalés permitió vivir algo más tranquilo con nueve de renta. No obstante, se llegó cuatro arriba a los últimos diez minutos con todo por decidir.

En el último cuarto, los de Pin tardaron más de dos minutos en anotar pero ello no fue óbice para que siguieran mandando en el encuentro. Y eso que el acierto desde el perímetro era casi inexistente (4 de 25 en triples). Era el momento de tener paciencia y no desesperarse porque el TAU también estaba atascado en ataque gracias al trabajo atrás de los granadinos. Dos tiros libres en cuatro minutos y medio fue su bagaje ofensivo hasta que Hermanson anotó un triple a 5:27 con 58-61.

Bropleh decisivo

Había partido. Se optó por buscar anotar cerca del aro y olvidar los triples y por ahí, con penetraciones, o se anotó o se sacaron tiros libres. Pero fue con un triple de Thomas Bropleh a 1:33 del final el que puso siete de ventaja. Hermanson y Stutz recortaron en un pispás cinco puntos y Jacobo Díaz anotó un tiro libre dejando un apretado 57-60 con 24 segundos por jugar y posesión castellonense. Hermanson no falló desde 4,60 y dejó en un punto la ventaja granadina.

El que sí erró fue Lluís Costa pero en la siguiente acción defensiva, un campo atrás que Toni Ten protestó enérgicamente y que le supuso una técnica a falta de 7,5 segundos y con dos arriba le dio la opción al Covirán de sentenciar. Bropleh desde el tiro libre anotó tres consecutivos para darle el triunfo y llegar con opciones de ascender la próxima semana en el Palacio de Deportes si gana a Almansa y Estudiantes cae en Girona.