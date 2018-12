El Huétor Vega, único equipo granadino que gana

El cansancio producido por jugar tres partidos en una semana parece que hizo mella en los equipos granadinos del Grupo IX pues de todos ellos, tan sólo el Huétor Vega se logró los tres puntos en juego, y lo hizo ante otro equipo de la provincia como es el Loja.

El derbi

En el derbi disputado en Las Viñas, los de Jaime Morente confirman que en casa ya le han cogido el aire a la categoría pese a que llegaban a la cita tras sumar tres jornadas sin ganar. Los verdiblancos se impusieron por 2-0 en un duelo muy igualado que se decantó en los últimos veinte minutos. La tónica en el primer acto estuvo marcado por las pocas ocasiones de gol por parte de ambos equipos.

El Huétor Vega rompió su mala dinámica tras tres jornadas sin lograr el triunfo

La dinámica cambió tras el descanso con dos equipos más intensos. Los visitantes se sintieron más cómodos con el balón pero el orden defensivo de los hueteños les bastó para mantener a cero su portería. Unos locales que no renunciaron al ataque y que obtuvieron su premio en el minuto 71 gracias a una internada de Álvaro que no falló ante Óscar. Pero no quedó ahí pues once minutos después Marcos dejó el choque sentenciado con el Loja con uno menos media hora por expulsión de Serafín.

Polémica

Más polémica hubo en el choque que disputó el CF Motril en el Miguel Fijones de Alhaurín el Grande. Los de José Manuel García empataron a un gol en un choque que terminó con una tangana que concluyó con hasta cinco expulsados en tiempo de descuento. Se adelantaron los motrileños a los veinte minutos de partido por medio de Eric tras una jugada por banda derecha que culminó el 'nueve' blanquiazul. Pero en el Fijones un gol es poca renta y en la segunda mitad, como era previsible, los locales apretaron logrando la igualada en el minuto 80 por medio de Triki. Pero los costeros tuvieron la oportunidad de ganar rozando el 90' pero fallaron un penalti que pudo suponer sumar los tres puntos.

Empate

También empató el Guadix, pero esta vez en casa ante el Alhaurín de la Torre. Los de Gabri tuvieron que remontar un tanto anotado a los 19 minutos por David Patalete de penalti. Y les costó porque con 0-1, los malagueños se encerraron atrás cerrando los espacios aunque lograron empatar antes del descanso gracias a un gol en propia puerta de Jairo. En la segunda mitad los accitanos lo intentaron por todos los medios pero no fueron capaces de batir por segunda vez a León.

Sin suerte

Quienes no pudieron sumar fueron Atarfe y Huétor Tájar. Los atarfeños vieron truncada su racha de tres jornadas sin perder al caer por la mínima en casa ante el Atlético Mancha Real en un partido que fue de más a menos en su primer acto. En la segunda mitad siguió la misma tónica con pocas ocasiones hasta que en el 67' Albertillo cogió el rechace y remató al fondo de la red desde el punto de penalti, gol que sirvió para dar el triunfo a los jienenses.

Cerró la jornada el Huétor Tájar, que cayó en el Miguel Moranto ante el Torredonjimeno por la mínima dejando volar tres puntos más en casa en una semana para olvidar. Fue Javi Luque en el arranque de la segunda mitad el autor del tanto jienense que no pudieron remontar los de Rafa Morales.