Guadix y Motril, con la mente en el 'play off'

Guadix y CF Motril buscan una semana más acercarse al play off, zona de la que se encuentran distanciados en uno y dos puntos respectivamente. Una decimosexta jornada en el Grupo IX que trae un derbi entre dos equipos que necesitan ganar para salir de los puestos peligrosos de la tabla.

Un nuevo derbi

Será el duelo que mida en el Municipal de Atarfe a los de Jorge Moreno, penúltimos en la clasificación, con el Huétor Vega que parece haber despertado tras sumar dos victorias de manera consecutiva, la última de ella ante uno de los favoritos como es el Antequera. Para los locales la cita es clave pues se encuentran ya a siete puntos de la salvación absoluta. El arranque de diciembre, con tres partidos entre semana con motivo de la festividad del Día de la Constitución, será clave para el devenir de los granadinos pero antes sumar los tres puntos hoy puede suponer el primer paso para ganar en confianza. El encuentro comienza este domingo a las 12:00 horas.

El Guadix, a Almería

A la misma hora pero en tierras almerienses, el Guadix necesita cambiar su mala dinámica, esa que le ha llevado a ser el penúltimo peor equipo del grupo en las últimas siete jornadas. Cinco de veintiún puntos que le han relegado a la novena plaza, aunque a tan sólo dos puntos de la cuarta posición. Los de Gabri se miden al Poli Almería, que de vencer a los accitanos se situarían a únicamente dos puntos de los del norte de la provincia. El Guadix confía en su capacidad a domicilio, el tercer mejor conjunto, para volver a ganar tras dos semanas sin hacerlo.

En Armilla

Más fácil lo tendrá, a priori, el CF Motril. El conjunto de José Manuel García no puede fallar ante el colista, el River Melilla que aún no sabe lo que es ganar y únicamente ha empatado un encuentro pese a que tiene menos dos puntos por una sanción. Tras caer en Linares, los de la Costa quieren resarcirse ante el cuadro norteafricano y volver a ganar tras cinco jornadas sin hacerlo en las que tan sólo ha sumado un punto de quince posibles. Aun así están dos del Antequera que es el que marca la zona de play off. El choque, también a las 12:00 h. y se disputa en el Municipal de Armilla al estar el Escribano Castilla resembrándose.

Obligados a ganar

Ya por la tarde, el Huétor Tájar busca por fin la regularidad ante el Martos (17:00 h.). Los de Rafa Morales suman tres semanas sin ganar y reciben a un equipo que está coqueteando con el descenso pero que fuera de casa baja mucho su rendimiento. Los del Poniente tradicionalmente se han basado en su potencial como local pero esta temporada les está costando mucho sacar los puntos en el Miguel Moranto, de ahí su posición en la tabla.