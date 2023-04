El triángulo amoroso de Sergio de la Fuente, del Valladolid Basket, con un hijo de por medio

El basket español mira con asombro una historia realmente impactante que acaba de salir a la luz y que, sin embargo, nada tiene que ver con un partido. El protagonista es Sergio de la Fuente, veterano integrante y capitán del Real Valladolid Baloncesto que ha protagonizado buena parte de las portadas de la prensa en España, y no por algún evento deportivo.

Todo comenzó con una bonita felicitación por parte de su club en redes sociales, ya que el ala pívot vitoriano de 33 años acaba de ser padre con su pareja. "¡Bienvenida al mundo, Carlota! ¡Y enhorabuena a Laura y Sergio por esta grandísima noticia! ¡Una ardilla más en la familia!", escribía la entidad junto a varias fotos de la feliz mamá con su bebé en brazos, quienes precisamente estaban en la cancha del pabellón para celebrar la llegada al mundo de la pequeña ante la afición.

El tuit del Valladolid, que además se hacía tras la victoria de los vallisoletanos en su cancha ante el Oviedo, iba a destapar un escándalo en la vida privada de De la Fuente, ya que una respuesta a este tweet iba a cambiar el desarrollo de los eventos: "¡Anda! ¡Pues qué sorpresa! ¡Si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo! ¡Llevaban tres años! Oye, pues nada. Que sea muy feliz y que viva el poliamor", escribía una usuaria en respuesta al mensaje del club.

La polémica

La autora de esas palabras no era anónima ni mucho menos, ya que se trataba de Alicia Díez, esposa de uno de los jugadores más reconocidos de nuestro país como es Fernando San Emeterio. La cosa no quedaba ahí tras la sorprendente acusación lanzada, puesto que el escolta del Valencia Basket (ACB) e internacional con la Selección también se unía de forma tajante a lo dicho por su mujer. "Doy fe", señaló en su cuenta de Twitter a modo de respuesta.

A partir de ahí, tras destaparse la supuesta doble vida amorosa de Sergio de la Fuente, la repercusión no hizo más que crecer y el Real Valladolid decidió eliminar el citado tuit donde daba la enhorabuena a su jugador. No ha servido para mucho, pues la mayoría ya había guardado o compartido dicha publicación a la vez que surgían múltiples interrogantes sobre este caso tan atípico, o al menos la forma en la que se descubre. De momento, el capitán del equipo guarda silencio y no se ha pronunciado al respecto.