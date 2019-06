Triplete del boxeo granadino

Los resultados de la Gala on Fighter de Armilla

Kick Boxing

1. Maruam (Murcia) vs José Méndez (Sevilla). Victoria Maruam y pase a final del cinturón.

2. José Valverde (Murcia) vs Alberto García (Granada). Ganador Alberto García.

3. Alfonso chino (Granada) vs Jonathan Muñoz 'Johni' (Granada). Ganador Johni.

4. Alberto Arana (Granada) vs Antonio Mondéjar (Murcia). Ganador Alberto Arana por KO.

5. Antonio 'Látigo' Carrión (Granada) vs Maruam (Murcia). Ganador Látigo por KO y cinturón de On Fighter.

6. Andrés Ayén (Granada) vs Zaid Taoil (Almería). Ganador Andrés Ayén.

Boxeo

1. José Luis Rodríguez (Sevilla) vs José Megías (Granada). Gana José Luis Rodríguez.

2. Ana Emidio (Portugal) vs Sandra Muñoz (Granada). Gana Sandra Muñoz.

3. Marcos Vinicius (Sevilla) vs Franscico Rodríguez (Granada). Gana Marcos Vinicius.

4. Costel Tanasa (Sevilla) vs Iván Heredia (Granada). Gana Costel Tanasa por KO.

Boxeo profesional

1. Kelly Figuero (Venezuela) vs Abde (Granada). Gana Abde.

2. Sandro Hernández (Venezuela) vs John Carter (Granada). Gana John Carter

3. Bayardo Ramos (Nicaragua) vs Felipe Castro (Granada). Gana Felipe Castro