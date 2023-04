Los granadinos José Manuel Caraballo y Piedad Quesada triunfan en la Ultra Sierra Nevada

Los corredores granadinos José Manuel Caraballo (CD Olimpo) y Piedad Quesada (CD Bastetania) lograron la victoria este domingo en la novena edición de la Ultra Sierra Nevada, una de las carreras más duras de Europa en la que participaron más de 1.600 corredores.

Se trata de la carrera por montaña de larga distancia de mayor altitud de España con 100 kilómetros de recorrido y 5.500 metros de desnivel positivo, con salida en la ciudad de Granada, paso por las inmediaciones del pico Veleta (3.000 metros) y final en Pradollano (2.100 metros).

José Manuel Caraballo logró el triunfo en la categoría Ultra, la reseñada de las cinco que componen el fin de semana de competición, con un crono de trece horas, once minutos y 42 segundos.

“Estoy acostumbrado a pasar noches sin dormir por mi profesión. Son muchas horas entrenando para este momento. Es un sueño ganar esta carrera. Hasta que no he coronado el Veleta y he mirado para atrás, y he visto que no venía nadie, no he querido creerme nada. Le dedico este triunfo a mi familia, solo ellos saben la cantidad de horas que le dedico a esto”, comentó Caraballo, que es policía local, en línea de meta.

El cordobés Jesús Ortega (13:27:55 horas) y el balear Eduard Stiven Prieto (13:36:42 horas) completaron el podio de la Ultra

En categoría femenina, Piedad Quesada lideró la prueba con solvencia para vencer con un tiempo de 16 horas, 31 minutos y un segundo.

“Es un día inolvidable para mí. Me encontraba con mucha confianza después de los buenos resultados en las últimas carreras de ultra-trail que he hecho y ganar Ultra Sierra Nevada cierra un ciclo inimaginable de mi trayectoria deportiva”, declaró en meta la granadina.

Fue segunda la barcelonesa Julia Gracia a casi dos horas de la ganadora, mientras que el podio se completará durante la noche al no haber finalizado aún la carrera, al cierre de esta información, el resto de participantes.

Otras distancias

En la distancia Extrema, la más exigente con un trazado 160 kilómetros y 7.690 metros de desnivel positivo, se impuso el canario Javier Blanco tras 22 horas y 18 minutos, mientras que ninguna mujer ha completado aún la prueba tras más de 30 horas de carrera.

El Trail, ultramaratón corto del programa de 60 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo, se impusieron los dos favoritos, el británico Thomas Joly (5:54:59) y la argentina Mayte López (8:23:46), quienes el año pasado vencieron en la modalidad Ultra.

En el Maratón, de 42 kilómetros y 2.900 metros de desnivel positivo, se impuso sin excesivos problemas el atleta finés Tuomas Kari (4:15:02), mientras que Catherine Walkley (5:43:21), británica residente en Granada, fue la más rápida en categoría femenina.

Esta novena edición de Ultra Sierra Nevada se clausurará el domingo con la prueba Media, de 23 kilómetros y 2.150 metros de desnivel positivo.