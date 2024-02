El exjugador del Covirán Yiftach Ziv denuncia que fue “abandonado” por ser judío y el club lo niega tajantemente

El paso de Yiftach Ziv por el Covirán Granada sigue trayendo cola. El base israelí, que pasó sin pena ni gloria por el conjunto rojinegro, ha denunciado en el portal hebreo ynetnews.com haber sido excluido del club por ser “judío”. En la información que firma Efrat Amorvan, Ziv declara que su sus meses en la entidad granadina fue un “calvario” desde que estalló la guerra entre Israel y Gaza.

El base, que tras desvincularse, firmó por el Saint-Quentin francés, manifestó que desde ese momento Pablo Pin lo trató de manera diferente. En declaraciones a la citada web apunta que “lo pasó bien al principio, rindiendo a buen nivel” pero tras el conflicto bélico “se inició una etapa muy desagradable tanto a nivel personal como profesional”. Y lo concretó indicando que “no sentí antisemitismo pero tenía miedo de hablar hebreo por la calle, miraba constantemente a la izquierda y a la derecha”. Para Ziv, sus compañeros “simplemente no me apoyaron, me abandonaron”.

"Pin ni me miraba"

Tras afirmar que “intentaron obligarme a irme”, hizo alusión a un partido a domicilio del que dijo que “me comentaron que no viajaba con el equipo y no me explicaron el porqué. Tampoco me preguntaron si necesitaba algo”. Incluso apuntó a Pablo Pin, del que señaló que “el entrenador a veces no me decía buenos días ni me miraba”. Tampoco se olvidó del presidente de la entidad, Óscar Fernández-Arenas del que dijo que “en una entrevista comentó que había un jugador israelí en el equipo y que no se sentían seguros. Luego me di cuenta de que miraron por su seguridad pero nunca se preocuparon por mí”.

Para concluir, ex el del Maccabi de Tel Aviv aclaró que “no estaban interesados en mí, no me querían, no me dejaban jugar y entrenaba al margen porque querían ‘cortarme’, pero no tenían base para hacerlo”. Y eso que resaltó que Pin le pidió “mejorar con paciencia, pero que después no volvimos a hablar”.

Comunicado

Ante dichas manifestaciones, el Fundación CB Granada ha respondido con un comunicado oficial. El club de la avenida Salvador Allende apunta que el jugador “en el plano meramente deportivo, fue bajando en números de juego y en importancia dentro del equipo antes del 7 de octubre, tal y como se puede demostrar y hacer constar en sus estadísticas acumuladas durante los partidos disputados antes de estallar el conflicto”.

Respecto a su baja, destaca que “tanto el jugador como su agencia de representación fueron informados de que el club estaba buscando un sustituto y que, por lo cual, no jugaría y no iría convocado con el equipo. Entendimos que era un jugador joven y que podía encontrar sitio en otro equipo, ya que la Liga ACB se le había quedado demasiado grande para su juego”.

Pese a seguir entrenando con sus compañeros “la poca implicación mostrada en los entrenamientos provocó un bajón en el ritmo de los mismos, por lo que no quedó otra solución que se ejercitase con el entrenador ayudante, Andrea Pecile, mientras se le buscaba una salida”. El club quiso salir a la palestra y negar que no se preocuparon por su situación personal: “En todo momento el club mostró interés por su situación. De hecho, en el viaje del equipo a Bilbao ya sabíamos que habían llamado a su padre y a su hermano para participar en el conflicto y esa misma mañana conocimos que parte de su familia estaba viajando hacia Gaza”. Incluso continúa el comunicado apuntando que “nos interesamos tanto en su seguridad que es incierto que tuviésemos un coche de policía en Bilbao, ya que contamos con la seguridad que nos proporcionaron hasta tres coches de policía. Incluso, la policía estuvo presenciando el entrenamiento realizado en el pabellón tras solicitarlo el club de forma oficial a la Policía Nacional en Granada”.

Sobre la nacionalidad de Yiftach Ziv, para el Fundación CB Granada “nunca fue un problema, como se puede comprobar con la invitación que recibió el exjugador del Granada CF, Shon Weissman, que estuvo en el palco de autoridades del Palacio de Deportes presenciando un encuentro del Covirán ya con el conflicto iniciado”.

En cuanto a que el presidente velaba por su seguridad propia y no por la del jugador hebreo, se califica como “totalmente incierto. El club siempre ha trabajado por la seguridad tanto del jugador israelí como por la del resto de la primera plantilla. El club se interesó por la seguridad con la que contaba Shon Weissman y el Granada CF reconoció que se realizaba todo el procedimiento por medio de la embajada”, y según la entidad “pusimos en contacto al jugador con la embajada, pero el jugador mostró un nulo interés”.

Por último, en el comunicado se hace alusión a la vida privada del jugador indicando que “cuando el jugador habla de antisemitismo y del miedo a hablar hebreo nos llama mucho la atención, ya que sabemos que en reiteradas ocasiones acudía a un casino de Granada y hacía vida social por la ciudad”.