Alejandro Ropero, ‘Maglia’ rosa en Urbino

El ciclista granadino Alejandro Ropero logró este sábado la primera etapa del Giro de Italia sub 23 vistiéndose por primera vez en su carrera con la Maglia rosa de la prueba transalpina. Ropero, que defiende los colores del Kometa-Xstra, se impuso en la subida a Urbino tras un recorrido de 150,5 kilómetros al belga Henri Vandenabeele (Lotto-Soudal) y al italiano Antonio Tiberi (Team Colpack) para ser el primer líder de la carrera.

El granadino, de 22 años, se metió en una escapada de seis corredores que pudieron llegar a la línea de meta situada en la localidad del este de Italia en un final con un repecho final en el Ropero mostró su fortaleza para imponerse con solvencia.

Al término de la prueba, una de las promesas del ciclismo granadino no ocultó su felicidad y señaló que "disfrutar una vivencia así en una carrera como esta es algo que he esperado siempre. Soy muy feliz y es algo increíble". Y no es para menos pues se trata de su primera victoria como ciclista PRO.