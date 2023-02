La granadina Ana Alonso encabeza la Selección española en el Mundial de Boí Taüll

La deportista granadina Ana Alonso forma parte de la Selección española que competirá en los Campeonatos del Mundo de esquí de montaña que se disputarán en la estación ilerdense de Boí Taüll del 27 de febrero al 5 de marzo.

Alonso, la séptima en el ránking mundial, encabeza junto a Oriol Cardona, cuarto del mundo, la expedición en una especialidad que será por primera vez olímpica en los Juegos de Milán-Cortina (Italia) de 2026.

Los mundiales contarán con las pruebas de esprint, vertical, equipos, individual y relevos. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada acudirá con una amplia representación en las distintas categorías. En concreto, en sénior, además de Alonso participará Íñigo Martínez de Albornoz, Oriol Cardona, Marta García, Pere Rullán, Igone Campos, Antonio Alcalde Sánchez, Pau Coll, Jordi Alís y Nil Cardona.

En sub 23 lo hará Albert Pérez, María Costa, Ferrer Martínez y Marc Ràdua; en sub 20 Enric Baños, Tomeu Comellas, Hugo Fenoll, María Ordóñez, Ares Torra, Berta Guitart y Biel Pujol y en sub 18 Miguel Fenoll, Aaron Álvarez del Val, Gonzalo Casares, Laia Selles, Aina Garreta, Erola Rocías, Miguel Arruego y Alba Fernández.

Éxito

La esquiadora del Club Alpujarra viene de demostrar que es una de las mayores promesas mundiales del esquí de montaña tras lograr la medalla de oro junto a Oriol Cardona en la prueba de Relevo Mixto de la Copa del Mundo ‘La Marmotta’ que se celebró en Val Martello (Italia). La corredora entrenada por Javier Argüelles Cienfuegos realizó una grandísima carrera en la primera posta española, que remató Oriol Cardona a lo grande, un tiempo final de 38:37.