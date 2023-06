El rendimiento de la plantilla del Covirán Granada analizada por Pablo Pin

A la espera de que concluya de manera oficial la temporada en la Liga Endesa, el técnico del Covirán Granada Pablo Pin analizó para Granada Hoy cada uno de los dieciséis jugadores que ha tenido a su cargo en la presente temporada. De las palabras del preparador granadino se pueden sacar muchas conclusiones de cara a la plantilla de la próxima temporada.

Lluís Costa

"Creo que ha sido bastante estable y, pese a que ha tenido algunos problemas físicos sobre todo en la recta final de la temporada y eso la gente no lo ha sabido hasta última hora, en los partidos más importantes se ha visto el tipo de carácter que tiene para liderar al grupo. Ha hecho una temporada bastante sólida y debe ser un punto de partida para seguir creciendo, porque yo creo que es un jugador que todavía puede jugar mejor en la Liga Endesa".

Christian Díaz

"Si tuviera que ponerle este año una nota, le pondría sobresaliente. En los últimos partidos ha estado físicamente más castigado porque tuvo Covid-19 y eso la gente no lo sabe. Tras el partido de Manresa pilló el virus y lo dejó bastante tocado, se despertaba por las noches y no podía respirar bien. Pero hasta ese momento, Christian ha hecho una temporada increíble. Ha sido capaz de ayudar muchísimo en ataque a nivel de circulación del balón. Además, a nivel defensivo ha hecho un esfuerzo continuo. Ha sido muy profesional en el día a día y para nosotros es un gustazo entrenar a jugadores con ese compromiso y fuerza. No sabemos si seguirá o no, pero desde luego es uno de los que consideramos de la casa".

Alex Renfroe

"Lo dije una vez en una rueda de prensa: Para un entrenador es un placer entrenarle. Fue el más veterano del equipo pero a sus 37 años, y con todo el currículum que tiene, desde el primer día tuvo un nivel de humildad y de actitud para ayudar magnífico. Todo lo que le he pedido como entrenador me lo ha dado. Me ha ayudado a hablar con los compañeros, sobre situaciones del juego...Eso es un trabajo oscuro que no se suele ver. Y en la pista lo ha visto todo el mundo. Mientras ha tenido gasolina ha sido un auténtico líder tirando del equipo en los momentos malos. Al final ha llegado lógicamente castigado físicamente porque se ha visto obligado a jugar muchos minutos por las lesiones, pero es un magnífico jugador y, sobre todo, un magnífico profesional".

Thomas Bropleh

"Desde mi punto de vista, la temporada que ha hecho Thomas ha sido el premio a su esfuerzo durante toda su carrera. Él siempre ha tenido la etiqueta de no poder jugar en la ACB y creo que ha demostrado que es un jugador resolutivo al máximo nivel y no sólo un anotador, que lo es y espectacular como ya sabemos. Me ha ayudado mucho con los extranjeros a la hora explicarles cómo son las cosas y cómo me gusta que se trabaje. Siempre lo digo, personalmente me ha ayudado y me ha cambiado, me ha hecho crecer en mi carrera y yo creo que él ha respondido a esa confianza que le hemos dado. Ha hecho una temporada muy completa".

Joe Thomasson

"Joe ha sido un espectáculo desde el primer día que llegó. Recuerdo que le di las gracias por su llegada porque no hay muchos jugadores que, después de haber hecho una buena temporada, se arriesguen a venir a jugar un mes a un equipo que peleaba por no descender y él me dijo que era un ganador y que había venido a Granada a ganar. Su forma de comunicarse con los compañeros, esa energía...Creo que despertó al grupo e hizo que los demás jugadores creyeran más en ellos mismos. Es un jugador que está a otro nivel".

Dejan Todorovic

"Ha tenido muy mala suerte. Es un jugador con mucho conocimiento de la Liga Endesa y en algunos momentos me he apoyado en él para hablar ciertas cosas, pero no hemos podido disfrutar de su calidad por las lesiones".

Michael Caicedo

"Creo que tiene un gran futuro. Nos ha dado una energía especialmente por su físico y sus ganas de crecer y hacerse un hueco en este mundo. Se lo dije cuando se fue, en el futuro va a llegar donde él se ponga el límite aunque tiene que mejorar algunas cosas de trabajo diario y de hábitos profesionales, pero es un jugador que tiene talento, calidad, físico, sabe jugar y es un buen chaval. Le deseo lo mejor y espero que le vaya muy bien".

Pere Tomàs

"Es otro jugador que es una garantía en cuanto a profesionalidad. Solamente el hecho de ponerse una férula en la mano en el último partido ante el Joventut de Badalona y decir que está disponible con dos fracturas en la muñeca, habla de su nivel de compromiso. Es un jugador que siempre está dispuesto a ayudar y luego que los partidos ya lo hemos visto. Hubo una frase en Sevilla que me dijo Luke Maye: “Saca a Pere Tomàs que lleva más de 400 partidos en ACB”. Es un profesional magnífico".

Jacobo Díaz

"Jacobo ha cumplido con su papel en la rotación. Cuando se acumularon las lesiones y tuvo que jugar más minutos hubo un momento en el que lo hizo bien. Luego pegó un bajón al tener que volver a su rol pero nos ha ayudado. Creo que es un jugador que todavía puede crecer más, sobre todo en el tema del tiro, faceta en la que ha sido poco consistente pero puede mejorar para establecerse en la Liga ACB. El resto lo tiene. Es un jugador que tiene calidad con el balón en la mano, que sabe pasar, que juega bien de cara, ayuda al rebote y luego como compañero y en el vestuario su comportamiento es muy bueno. Ha crecido pero el tema del tiro debería mejorarlo".

David Iriarte

"Las lesiones no le han dejado dar este año todo el nivel que tiene y cuando ha cogido continuidad, que fue al final de la temporada, hemos contado más con él y nos ha dado unos minutos buenísimos. Es un jugador que juega con la máxima confianza del cuerpo técnico, que hace un trabajo sucio, que mucha gente no es capaz de valorar ni ver, pero que siempre aporta".

Luke Maye

"Le dije cuando llegó que nos íbamos a apoyar mucho en él, tanto para jugar de ‘4’ como de ‘5’. Es un jugador que sabe lo que hacer y para mí es un ganador. Ha jugado una Final Four de la NCAA y ha sido capaz de meter el último tiro, como anotó lanzamiento decisivo en Fuenlabrada en la primera jornada o la bandeja que dejó el partido sentenciado ante el Joventut. Sabe lo que hay que hacer para ganar partidos y, además, ha hecho un esfuerzo grande jugándose su salud. Hizo un esfuerzo enorme para jugar ante el Fuenlabrada para poder jugar y a partir de ahí realmente no ha recuperado su máximo nivel físico pero decidió ayudar y eso demuestra su compromiso".

Mike Moore

"Hay que tener en cuenta que cuando se fue Prince Ali, con la cantidad económica que teníamos disponible trajimos a Michael Caicedo y a Moore. Quiero decir con esto que hay que poner las cosas en perspectiva cuando se trae un jugador. No te puedes esperar lo mismo de un jugador que te vale 10 a uno que cuesta menos. Creo que Mike nos ayudó a dar una rotación más. Y luego hay una cosa importante y es que despertó a los demás, el nivel de los demás jugadores subió cuando Mike Moore vino porque se vieron que ya no tenían esos minutos asegurados. Ha sido un jugador que ha cumplido a la perfección con el rol que yo le pedí y, sobre todo, ha estado sin jugar al final de temporada y en ningún momento ha puesto una mala cara ni ningún problema en el vestuario. Al revés, ha estado animando a sus compañeros. Cuando se fue se mostró súper agradecido por la oportunidad que le dimos. Es un muy buen profesional pero quizá cuando los partidos se han puesto a un nivel más alto en lo físico, ahí le ha costado. Creo que cumplió con lo que le habíamos pedido".

Ramón Vilà

"A principio de temporada hablamos con él del rol que iba a tener, de rotación y de ayudarnos en los entrenamientos y creo que durante toda la temporada lo ha hecho. Sí considero que cuando fichamos, se incorpora Cristiano Felicio a los entrenamientos y se recupera Luke Maye, mantener ese nivel físico le costó. Nos ha ayudado en los entrenamientos y poco más. Creo que es un chaval joven que todavía tiene muchas cosas que mejorar y es un poco parecido a Caicedo. Su mejora va a estar en función de lo que él quiera, de si quiere mejorar o no. Siendo un jugador nacional y joven tiene mucha cabida en muchos equipos. A nivel personal es un buen tío, un gran compañero y le deseo lo mejor".

Cristiano Felicio

"Todo el mundo destaca de él su talento pero yo destacó su calidad personal. Ha sido un jugador que, aún estando lesionado, ha aportado cosas al equipo. Ha venido a todos los vídeos tanto del equipo como del rival. Si alguna vez ha tenido que hablar con algún compañero lo ha hecho y lo ha animado. Es un una persona que transmite felicidad y ese tipo de jugadores ya no solo por calidad técnica, necesitas tenerlas en un equipo porque son una garantía".

Youssou Ndoye

"Todos esperábamos un poco un poco más de él, sobre todo a nivel defensivo. Es cierto que a nivel ofensivo es un jugador que suma casi sin querer porque te puede tirar de tres o cuatro metros y rebotea bien. Podrá gustar más o menos, pero a nivel defensivo todos esperábamos un poco más. Es un buen profesional y pienso que ha hecho su función de ayudarnos a salvarnos. Tuvo algunos partidos puntuales muy buenos como pudo ser ante el Fuenlabrada y o frente al Murcia o en el último encuentro ante el Joventut. Ha cumplido con su rol y con su función".

Mamadou Niang

"Ha sido uno de los jugadores que más se ha revalorizado no este año, sino en los dos últimos. Cuando nosotros lo fichamos estaba fuera del mercado, totalmente fuera del mercado, y creo que a base de confianza y de trabajar con él, ha sido un jugador que lo único que ha hecho ha sido crecer. Al final, en el último partido jugó sin ningún tipo de ritmo porque ya había pasado los plazos. Jugó porque tenía que jugar, básicamente, pero lo hizo sin ritmo. Pero mirando la globalidad de la temporada, ha hecho una campaña muy buena. Para mí sería otro de los jugadores a los que les pondría una nota muy alta. Nos ha ayudado mucho en defensa y en ataque, cogió un rol importante cuando Cristiano Felicio se lesionó y no se ha escondido. Creo que va a dar un salto de nivel y además tiene pasaporte español. Para el juego que se hace ahora de jugar por encima del aro es muy buen jugador".