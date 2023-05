Los árbitros granadinos quieren paralizar el fútbol provincial debido al incremento de la violencia verbal y física

El Comité de Árbitros de la Delegación de Granada ha anunciado un parón en su totalidad y modalidades (fútbol, fútbol sala y fútbol playa) en todas las categorías de la provincia comenzando desde este próximo viernes debido al incremento de la violencia verbal y física que está observando en los terrenos de juego a lo largo de la presente temporada.

En un comunicado, destacan que “es difícil ejercer nuestras funciones mientras se convive permanentemente con insultos, presiones, amenazas, coacciones y agresiones físicas y verbales”. Para el colectivo arbitral, pese a las medidas que han impulsado como el manifiesto ‘Con respeto, ganamos tod@s’ o, muy recientemente, la realización de una sentada durante un minuto antes del comienzo de los partidos tras la agresión a un compañero en Cádiz menor de edad durante un partido de prebenjamines, han sido “múltiples los incidentes de este tipo, incidentes que nunca antes habíamos vivido con tal intensidad”.

Incidentes

Entre los incidentes que han sufrido resaltan amenazas de muerte por parte de jugadores, técnicos y aficionados, incluso a árbitros menores de edad y muchas de ellas protagonizadas al término de los partidos; agresiones físicas protagonizadas por jugadores; lanzamientos de objetos; campañas que fomentan el odio hacia nuestro colectivo por parte de clubes y su difusión en redes sociales o apertura de expedientes a colegiados a pesar de aplicar correctamente las reglas de juego o el protocolo de violencia verbal. Además, denuncian sanciones a árbitros desproporcionadas en relación con aquellas aplicadas a jugadores y clubes o la inacción de oficio por parte de los órganos sancionadores ante hechos probados y con evidencias videográficas.

Reconocen que son “plenamente conscientes de los hechos sucedidos en las últimas semanas en el fútbol granadino, hechos que incluso han ocupado hueco en la prensa nacional y que avergüenzan la imagen del fútbol de nuestra provincia”, y que no se han visto reflejado “en las sanciones aplicadas la contundencia necesaria para erradicar dichos incidentes tan graves, quedando el colectivo arbitral huérfano de respaldo por parte de las instituciones federativas”.

Peticiones

Por todo ello, exigen compromiso para modificar el Código Disciplinario para que el Comité de Competición pueda interponer sanciones más duras, no sólo económicas o disciplinarias, sino también mayores sanciones a efectos clasificatorios; contar con un representante miembro del colectivo arbitral en activo en las reuniones semanales del Comité Territorial de Competición, relativas a la aplicación de las sanciones disciplinarias; un mayor respaldo para no iniciar/continuar un encuentro declarado de alto riesgo sin presencia de las Fuerzas del Orden Público que garanticen nuestra seguridad, así como respetar las categorías arbitrales, siendo éstas dirigidas por los árbitros pertenecientes a sus respectivas categorías, por respeto a los compañeros que las forman y para no desvirtuar las competiciones.

Y para que sus reclamaciones no caigan en saco roto, se reafirman en “realizar un parón esta jornada, incluso si se aportara solución a los anteriores requerimientos exigidos antes de este viernes, dado que consideramos que estos hechos, por sí mismos, son lo suficientemente graves para llevar a cabo tal iniciativa”. Y eso que reconocen ser “plenamente conscientes de las posibles molestias que se puedan ocasionar a todos aquellos implicados, pero esperamos que este acto conduzca a una reflexión seria y profunda sobre la situación actual para que el fútbol granadino”.