Isidro Leyva logra la medalla de bronce en el Campeonato de España al aire libre

Isidro Leyva logró la medalla de bronce en salto con pértiga en el Campeonato de España absoluto de atletismo al aire libre que se está celebrando en Nerja. El saltador quedó por detrás de Didac Salas y Álex Gracia con una marca de 5.35 metros que superó a la primera. Pero el atleta del Nerja no pudo superar el 5.55 que le dio el oro al deportista del FC Barcelona.

Fue la única presea de la representación granadina en la jornada del sábado. Este domingo Ignacio Fontes peleará por el oro en los 1.500 metros. El finalista en Tokio 2020 se impuso en la primera serie con un tiempo de 3:44.43 en una carrera en la que mantuvo un buen ‘pique’ con Mohamed Attaoui, hasta que en la última vuelta y media decidió acelerar, ponerse en cabeza de carrera e imponerse con solvencia.

“Tranquilo”

Incluso se dejó llevar en los últimos metros para ahorrar energías de cara a la final de este domingo. Fontes señaló al término de la prueba en Teledeporte estar “tranquilo. No estoy mal pese a que las competiciones que he realizado en los distintos mitines las carreras han sido lentas”. Su principal rival serán Mohamed Katir y Adel Mechaal. Menos suerte tuvo Pablo Sánchez, que terminó sexto en la tercera serie y se quedó sin opciones de final. En la misma prueba pero en categoría femenina, Claudia Estévez no podrá seguir compitiendo al quedar octava en su serie pese a que logró su mejor marca de la temporada con 4.33:60.

Tampoco pudo pelear por las medallas Alejandro Estévez (Cami Mislata) en los 800 metros lisos, que terminó séptimo en la segunda serie, quedándose con un mal sabor de boca. Algo similar por quedarse muy cerca de las preseas le ocurrió al accitano José Manuel Pérez en los 10 kilómetros metros marcha. El del Juventud Atlética de Guadix terminó cuarto por detrás de Manuel Bermúdez, que se proclamó campeón, Álvaro López y Marc Tur. Pérez terminó con un tiempo de 40:31.18, lejos de la primera plaza.

Finalistas

También se quedó sin medalla Javi Sánchez (Nerja) en los 400 metros valla. Fue séptimo en una final en la que se impuso Aleix Porras. El granadino paró el crono en 51.66. Por lo que se refiere a los 100 metros lisos, Arián Téllez, tras sufrir una grave lesión que lo ha alejado de las pistas año y medio, pasó a la gran final con 10:43, pero con los mejores atletas de la especialidad terminó quinto con 10.43. Por su parte, José Luis Jiménez (Granada Joven) fue sexto con 10.42 y no pudo pelear por las medallas.

Última jornada

Para la última jornada, al margen de Fontes, quedan dos de las mejores opciones de metal para los atletas de Granada. Por un lado, Dani Rodríguez que buscará revalidar el título en los 200 metros lisos aunque debe por la mañana superar las ‘semis’. En altura, en sesión de tarde, Una Stancev parte como una de las favoritas para subir a lo más alto del cajón.