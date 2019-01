Las ausencias de Álmazán e Iriarte, una oportunidad para los que menos juegan

Las ausencias de Eloy Almazán, lesionado, y de David Iriarte, sancionado, para el encuentro de este domingo ante el Cáceres CB (Palacio de Deportes, 18:30 horas) supone, según el entrenador del equipo, Pablo Pin, "una oportunidad para los jugadores que menos minutos están jugando".

"Mi obsesión es tener una rotación larga por tener a todos los jugadores metidos en la dinámica del equipo" señaló Pin, que volvió a insistir en que en el choque ante el conjunto extremeño se presenta "una oportunidad para todos".

Sin 'banquillazos'

Para e preparador del cuadro nazarí, "las bajas de Eloy (Almazán) y de David (Iriarte) abre espacios", por lo que es una buena oportunidad para que los jugadores que gozan de menos minutos "digan aquí estamos" y para que aprovechen que "somos un equipo en el que todos están metidos en dinámica y jugando con regularidad, que es algo que tenemos que hacer valer".

Pablo Pin "No hay nadie que esté sentado en el banquillo desde la primera jornada sin jugar"

Al respecto, Pin recordó que en el Covirán "no hay nadie que esté sentado en el banquillo desde la primera jornada sin jugar; todos están con ritmo y para nosotros esto es muy positivo".

Caso Wright

El entrenador del Covirán quiso, además, centrarse en Devin Wright, un jugador que desde que comenzó la temporada aún no ha dado lo que se espera de él. "Jugadores como Devin tiene una oportunidad muy buena para arañar minutos y volverse a colocar delante en la rotación".

Según Pin, Wright "no estuvo mal en Bilbao, pero lo importante, él lo sabe, no es que que salga el sábado y me haga un buen partido porque lo que yo quiero es que me haga buenos entrenamientos de lunes a viernes porque si lo hace así durante los partidos seguramente lo hará bien bien".

"En la línea en la que está trabajando ahora seguramente mejorará", aseguró Pin, quien se mostró confiado en que Wright "vea lo mismo que yo quiero transmitirle, que es que sea consciente de la importancia que tiene que él dé un paso adelante porque nos hace falta".

En este sentido, el preparador del Covirán arguyó que "nunca se sabe lo que va a pasar porque queda mucha liga y pueden pasar muchas cosas como lesiones, sanciones ", además de subrayar que "hay días en los que Sergio Olmos no puede jugar porque se carga de personales".