Sin bajas y con la necesidad de ganar, el Grupo Hafesa Raca Granada afronta esta tarde el partido correspondiente a la jornada vigésima primera contra el ISE CB Almería que fue aplazado por la ausencia de arbitraje el pasado día 9 de marzo. Por aquel entonces, Almería se jugaba entrar en los puestos de play offs y el conjunto granadino hacía cuentas para lograr la permanencia. Tres jornadas más tarde, Almería se encuentra lejos de su objetivo mientras que una victoria del Raca le garantizaría prácticamente seguir un año más en la categoría.

Primera bala

Para Quique Gutiérrez, entrenador del Grupo Hafesa, “este encuentro es una de las tres opciones que tenemos para sumar. Ganando un partido será muy difícil que no consigamos la permanencia. Es probable que quizás sin ganar también nos salvemos, pero no me apetece estar hasta el último momento asustado”.

El rival

Respecto al rival, el técnico sevillano manifiesta que el ISE CB Almería es un equipo que “conocemos a la perfección”. No obstante, auguró que “ni mucho menos será un encuentro fácil”.