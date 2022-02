Al Universidad de Granada y al Balonmano Maracena se le acaba el tiempo para reaccionar

A falta de seis jornadas para que concluya la competición, el Universidad de Granada es consciente que su situación en la tabla es crítica. Aunque aún no ha descendido de manera matemática, tiene muy complicada su permanencia en la División de Honor Plata femenina. Pero aún hay esperanzas y a ello se quieren agarrar las chicas de José María Aranda en su duelo de este sábado ante el Ikasa de Madrid.

Veinte jornadas sin vencer no es casualidad. Desde que empataran en la jornada 16, las granadinas acumulan cuatro derrotas seguidas y las luces de alarma ya llevan tiempo encendidas. Encima juegan a domicilio, donde aún no han sumado, y se enfrentan al cuarto clasificado. Con una media de casi 30 goles encajados por encuentro, si no mejora el ‘Uni’ su faceta defensiva será muy complicado que sume en tierras madrileñas.

El Maracena

Cumplidos prácticamente dos tercios de la fase regular, al Balonmano Maracena-La Esquinita de Javi no le cabe otra que mejorar su rendimiento en los once duelos que le restan si no quiere descender de categoría. Tras acumular siete jornadas sin sumar, afronta en tierras cordobesas uno de esos duelos que pueden marcar el futuro. Los de Daniel Aguilar viajan hasta Palma del Río para medirse al ARS Naranjas, sexto clasificado y al que el Triana le rompió la pasada jornada la racha de tres triunfos de manera consecutivos.

Los maraceneros, cuyo juego es indudable que ha mejorado pero que no le ha dado aún para ser regulares en los resultados, buscan dar la sorpresa ante un rival que en la primera vuelta se impuso en la Ciudad Deportiva por diez tantos de diferencia (26-36).