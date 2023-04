Covirán Granada-Girona: Duelo de ascendidos en busca de la tranquilidad en la ACB

Sin apenas tiempo para preparar el partido, el Covirán Granada afronta un desplazamiento a tierras catalanas en busca de un triunfo que le dé cierta tranquilidad de cara a las últimas cinco citas de la temporada. Los de Pablo Pin se miden al Bàsquet Girona, un equipo que pelea por eludir el descenso y que no pasa por su mejor momento. Tampoco es que los rojinegros estén para tirar cohetes pero el encuentro cobra una vital importancia sobre todo tras la victoria el pasado jueves del Real Betis ante el Fuenlabrada.

Los catalanes cuentan con un triunfo más que los granadinos, a los que ya vencieron por catorce puntos en el Palacio de Deportes en la decimoséptima jornada de la Liga Endesa. Lo principal es vencer para sumar una nueva victoria pero, si encima se le gana el basket average, mucho mejor. Pero la empresa no será fácil sobre todo por el rendimiento que los de Pin están ofreciendo a domicilio. Sólo han ganado dos partidos, ante el Fuenlabrada y el UCAM Murcia y en la primera y tercera fecha del calendario, respectivamente. Desde entonces, todas las salidas se han saldado con derrota y en casi todas ellas con una amplia diferencia y con pocas opciones de ganar.

Calendario

En la entidad rojinegra son conscientes, desde el inicio de curso, que la permanencia costará y, a tenor de los últimos resultados, es evidente que así será. Pese a que todas las cábalas indicaban que con diez triunfos serían suficiente para la salvación, quizá esa cifra no sirva y haya que sumar una más, pero todo dependerá de los resultados de estas próximas jornadas. Lo que está claro es que el duelo en Sevilla ante el Real Betis es probable que sea decisivo, por ello el Covirán no quiere llegar a tierras hispalenses jugándose casi todo y quiere sumar en los próximos envites ante Girona, Tenerife, Obradoiro o Zaragoza.

En las últimas once jornadas el cuadro catalán ha vencido sólo dos

Algo más aliviado pero sin poder relajarse se encuentra el Girona de Aíto García Reneses y Marc Gasol, éste último en su faceta de presidente y jugador. Los gerundenses no comenzaron bien la temporada. Sumaron dos triunfos en once encuentros y en las siguientes seis jornadas sumaron cinco victorias que los situaron en una cómoda posición en la tabla. Pero la irregularidad ha vuelto a las filas catalanas y, de nuevo, en las siguientes once fechas sólo han ganado dos contiendas.

Rivales directos

No tienen un calendario fácil pero se miden a rivales directos en la lucha por evitar el descenso como Zaragoza o Betis, además del Covirán. En Fontajau se verán las caras los dos equipos que ascendieron la pasada campaña procedentes de la LEB Oro, categoría a la que no quieren volver. Hay mucho en juego y ambos han tenido poco tiempo para trabajar aspectos del juego que sorprendan a su contrincante.

En las filas granadinas preocupa el estado físico de Luke Maye. Al ala-pívot norteamericano no jugó ante el Barça el pasado miércoles “por precaución” según la versión oficial, y ha entrenado muy poco. Está ‘entre algodones’ porque en la entidad rojinegra se es consciente de su importancia, aunque en ocasiones toma muy malas decisiones en ataque que le hacen perder balones por su precipitación. Pero su trabajo en el rebote y ser una referencia ofensiva cuando el balón ‘quema’ es fundamental en un equipo como el Covirán, que acumula cuatro derrotas consecutivas en un tramo de la competición en el que se ha enfrentado a Barça, Real Madrid y Unicaja.

La rotación

Si Maye no está disponible, el cuerpo técnico confía en la aportación de otros jugadores que estaban teniendo menos minutos pero que últimamente han vuelto a contar con la confianza de Pin y los suyos. Uno de ellos es Jacobo Díaz, que parece haberle ganado la partida a uno de los refuerzos invernales, Mike Moore, que no pasa por su mejor momento. El canario está ayudando mucho en el rebote y sus números están ahí. Seis y siete capturas ante Manresa y Barcelona así lo indican, aunque en ataque sigue sin aportar.

Clave será también Alex Renfroe, al que se le está cuidando y administrando los minutos en esta recta final de la fase regular debido a su edad. A la espera de Cristiano Felicio, del que dijo Pin en la previa que “no tiene las mejores sensaciones para jugar”, los rojinegros tendrán que repartir el tiempo de juego en la tercera cita en siete días, algo a lo que no están acostumbrados, por lo que el que mejor gestione el cansancio tendrá mucho ganado.

Los de Pin deberán controlar las prestaciones del triángulo formado por Colom, Taylor y Marc Gasol

Enfrente tendrá a un rival que tiene a tres piezas claves. Por un lado Marc Gasol por todo lo que genera a su alrededor. Además, deberá estar muy pendiente de las rachas de Kameron Taylor, que fue clave durante el choque disputado en el Palacio de Deportes en la primera vuelta. Y, por último, de Quino Colom, que es el faro del equipo desde la posición de base. El catalán anota y hace jugar al Bàsquet Girona pues suma 10 puntos, 4,3 asistencias para un total de 11,3 de valoración por encuentro.

Los granadinos tendrán que controlar las pérdidas, el rebote y aumentar sus porcentajes de tiro con respecto a los últimos encuentros para lograr competir en una pista que se vestirá con sus mejores galas para acompañar a los locales en un choque importante.