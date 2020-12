La Fundación Caja Rural beca a ocho atletas del Club Atletismo Granada Joven

Un total de ocho atletas del Club Atletismo Granada Joven serán becados por la Fundación Caja Rural con el objetivo de ayudar a su formación tanto a nivel deportiva como personal. Al acto de entrega de las ayudas, que tuvo lugar en la sede de la entidad bancaria, acudieron Hipólita Servián, coordinadora de la Fundación Caja Rural; José Antonio Huertas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada; la coordinadora de deportes del Consistorio de la capital, María José Villanueva y Juan Carlos Bailón, máximo responsable del club.

La idea de estas becas es la formación de atletas base, proyecto que recibió el apoyo de la Fundación Caja Rural el pasado año y que esta temporada, a pesar de las circunstancias tan delicadas por la pandemia del Covid-19, ha decidido renovar alcanzado ya su segunda edición.

Proyecto anual

Ser beneficiados por este Plan de Becas les supone a los atletas premiados formar parte de un proyecto anual de entrenamiento y desarrollo específico, que incluye entrenamientos personalizados dirigidos por especialistas; concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y el Centro IMUDS del PTS; seguimiento fisioterapéutico para prevención y posible tratamiento de lesiones y mejora del rendimiento así como nutricional y de asesoramiento y promoción de estudios que permita establecer el debido equilibrio entre deporte, estudios y vida personal. Además de ayuda psicológica especializada y adaptada al deporte y revisión médica completa para las necesidades de un deportista.

Los atletas que recibirán estas ayudas han sido los mismos del año pasado, es decir, Laura Aybar Arredondo (sub 16); los sub 18 Paola Almazán Varo, Jorge Juan Arroyo Sánchez y Federico Mercedes Jiménez; junto a los sub 20 José Luis Jiménez Cabello y Alejandro Rodríguez Heredia. A ellos esta campaña se le han sumado Gloria Rodríguez Serrano (sub 16) y Diego Estévez Delgado (sub 20). En la concesión de las becas se han tenido en cuenta los valores deportivos y personales, así como su compromiso, constancia, proyección y actitud frente a compañeros y rivales.

Quince años

El Club Atletismo Granada Joven, que cumplirá el próximo año 15 años desde su fundación, cuenta en la actualidad con más de 240 atletas, la mayoría en edad escolar, y una Escuela de Padres en continuo crecimiento. Esta estructura está dirigida por un equipo de cinco técnicos titulados y cualificados que tienen como objetivo que los deportistas aprendan a querer el atletismo y, a su vez, se desarrollen como personas.