Un bronce de mucho mérito

La selección española consiguió, en Tenerife, la medalla de bronce del Mundial de baloncesto femenino al vencer a la de Bélgica por 67-60 en otro choque lleno de fuerza, coraje y trabajo en equipo. Con este bronce, mucho más meritorio que en otras ocasiones por los múltiples problemas en forma de lesiones y bajas formas que ha tenido que soportar el plantel, el combinado nacional consigue su sexta medalla internacional en seis años consecutivos (oro en los Europeos de 2013 y 2017, plata en el Mundial de 2014, plata en los Juegos de 2016, bronce en el Europeo de 2015 y ahora bronce en el Mundial de 2018). Aunque no jugó, Belén Arrojo formó parte de una selección que ayer incrementó su historia y se convirtió en la primera granadina en subir al podio en un Mundial absoluto de baloncesto.

La selección de Estados Unidos revalida el oro

Estados Unidos revalidó la medalla de oro en el Mundial al vencer a Australia por 56-73, consiguiendo su décimo título. El conjunto aussie no volvió la cara al partido y trató de jugar de frente ante las norteamericanas, pero al no contar con el habitual bagaje anotador de Cambage (seite puntos), que no estuvo muy afortunada en su enfrentamiento con la también jugadora de 2.03 metros americana Brittney Griner, poco pudo hacer. Tras el paso por vestuarios (27-35), Estados Unidos apretó y un parcial de 11-26 en el tercer cuarto dejó sentenciado el choque (38-61). En los últimos diez minutos ambos entrenadores decidieron dar entrada a las segundas unidades al estar todo ya decidido.