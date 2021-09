Otívar corona a los mejores del año en descenso

Otívar vivió un intenso fin de semana con la disputa de la 'DH Otívar', prueba valedera como Campeonato de Andalucía BTT Descenso 2021 y que sirvió para cerrar el calendario de pruebas del Open de España de esta espectacular modalidad. Con organización del C.D. Show Time BMX, este evento de descenso se consolida como una de las grandes citas del calendario español de la especialidad.

Élite

El cordobés Rafael Luis Bascón (C.D. Seven Bikes) fue el mejor andaluz y alcanzó el título regional élite. Entre las féminas, la mejor andaluza fue la cadete Inés Chinchilla (C.D. Bike Motril-Granada), superando a la otra andaluza en liza, la infantil Laura Márquez (C.D. Bikes Armilla).

Ganadores

Tras esta competición se han proclamado campeones de Andalucía DH 2021 Falu Kirchmayer (C.D. Dirtybike) y Laura Márquez (C.D. Bikes Armilla) en infantil, Francisco Mato e Inés Chinchilla (ambos del C.D. Bike Motril-Granada) en cadetes, Matías García (C.D. Dr Bike Granada) en junior, Daniel Fernández (C.D. Manuela Fundación) en sub 23, Rafael Luis Bascón (C.D. Seven Bikes) en élite, Víctor Manuel Pozo (C. Asociación C. La Herradura) en máster 30, Daniel Navarro (C.D. Endurobike Almería) en máster 40 y Juan Francisco López en máster 50.

Estuvieron en la entrega de trofeos, entre otros, el alcalde de Otívar, Francisco Robles, y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en Granada, Ángel Camarero.