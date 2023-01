El CHP Cájar se lleva el derbi granadino de la OKLiga Bronce ante el CP Alhambra

El pasado fin de semana se disputó el derbi granadino de la primera vuelta en OKLiga Bronce que enfrentó al CHP Cájar y el CP Alhambra con la que se dio por concluida la primera vuelta de la competición.

El partido no decepcionó a nadie y es que ambos equipos sacaron todos sus recursos para hacerse con la victoria, generando múltiples ocasiones y goles. La igualdad en el marcador se mantuvo durante todo el partido, llegando a un 2-2 al descanso. La segunda parte continuó con la misma igualdad, llegando a los cinco últimos minutos del partido con el marcador de 4-4 .

In extremis

Ninguno de los dos equipos se conformó con el más que justo empate, por lo que intensificaron su juego produciendo importantes ocasiones para adelantarse en el marcador. Un juego rápido que ninguno pudo concretar. Pero cuando ya parecía que el reparto de puntos sería iba a darse, a seis segundos del final, el cajareño Alberto Mesas, con un contraataque vertiginioso, supo mantener la sangre fría y dio un pase que nadie preveía que acabó con un gran remate del capitán Pablo Ferrer, rompiendo la igualdad en el marcador con un 5-4 a favor del conjunto local que hizo estallar de alegría a la afición en un pabellón completo de aforo.

Cantera

Respecto a las categorías base, el Cájar se midió al conjunto sevillano del CD Claret. Abrió la jornada el Alevín A, que solventó su partido con una gran defensa. Dejó la portería a 0 y gracias al contraataque decantó el marcador a su favor. Tras este partido, jugó el Infantil B, que también ganó basándose en un gran defensa que. El único equipo que no ganó fue el Alevín B, que no consiguió hacerse con la victoria a pesar de darlo todo en la pista. El último encuentro lo disputó el Infantil A, que sumó una importante victoria para, de este modo, seguir en la lucha por entrar en la clasificación para la Final Four previa al Sector.