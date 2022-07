El Covirán Granada lanzará su campaña de abonados para la ACB la próxima semana

Con la tranquilidad de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Asociación de Clubes de Baloncesto, el Covirán Granada ya piensa en la próxima temporada. Y lo primero que tiene previsto hacer es lanzar la nueva campaña de abonados que será presentada a mediados de la próxima semana.

Pese a que en la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se ha estado pendiente, como no podía ser de otra manera, de recabar toda la documentación y el dinero que exigía la ACB para la inscripción, se ha trabajado paralelamente en una campaña de abonados que se espera que cumpla con todas las expectativas aprovechando el boom del ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Habrá descuentos

Un año más, habrá descuentos para los seguidores que en las últimas campaña apoyaron al cuadro rojinegro. Obviamente, los precios serán superiores al del curso pasado, pero habrá facilidades para el pago. Ver a Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja o Valencia tiene un coste. De hecho, son muchas las personas que preguntan diariamente por la campaña, que finalmente arrancará en unos cuantos días.

La entidad ha contratado los servicios de una empresa malagueña especializada en software de ventas de entradas

Entre otras gestiones que se han llevado a cabo, se han contratado los servicios de una empresa malagueña que ha desarrollado un software específico para poder abonarse online, que trabaja con otros equipos de la Liga Endesa, o que un abonado pueda ceder su entrada para un determinado partido en caso de no poder acudir, entre otras mejoras. El club tiene muy buenas referencias de esta compañía y ha confiado en ella para la campaña.

El presidente del Fundación CB Granada no se quiere fijar una cifra concreta de carnets vendidos pero en el presupuesto que ha tenido que remitir a la ACB ha fijado entre 2.000 y 2.500 abonos vendidos. Una cifra aparentemente baja pero el club granadino no quiere inflar las cifras más de la cuenta porque si no se cumplen, esa partida habrá que compensarla con otros ingresos.

Cautos

De hecho, Fernández-Arenas reconoce que “para eso siempre he sido muy malo. Recuerdo que el primer año que jugamos en el Palacio de Deportes presupuestamos 4.500 euros de venta de entradas para toda la temporada y, únicamente, en el partido de presentación recaudamos 1.800 euros y en el primer encuentro de liga 4.200”.

Aunque hay cierto optimismo para que esa cifra “se supere”, el máximo responsable de la Fundación CB Granada quiere ser cauto en esta faceta y tirar a la baja. Sobre todo porque considera que “no descuadrar ese apartado es fundamental”. Y lo argumenta señalando que “eso permite poder contar con más liquidez a lo largo de la temporada para, por ejemplo, poder hacer algún refuerzo en el mes de enero como ha ocurrido en los últimos siete años”.