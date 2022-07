Colas y unos 1.500 carnés vendidos en el primer día para abonarse al Covirán Granada

La campaña de abonos del Covirán Granada ha arrancado a un ritmo inesperado. Tras presentarse este pasado jueves, momento en el que se abrió online en la web habilitada por el club y por la tarde en las oficinas, los aficionados rojinegros han respondido a lo grande. Ya el jueves el club anunció en redes sociales que se había alcanzado los 500 abonados. Pero era este viernes cuando se esperaba en las oficinas de la entidad situadas en la avenida Salvador Allende un buen número de seguidores y no fallaron.

Y las colas que se formaron fueron constantes. Los trabajadores no tuvieron ni un descanso. Sobre todo porque fueron muchos los que no quisieron esperar más para sumarse al primer proyecto del club presidido por Óscar Fernández-Arenas en ACB. Y es que a la misma vez que se podía renovar el carné de la pasada campaña, en los sitios libres, que no son pocos, los que querían ser nuevos abonados también podían ocuparlos. Y claro, para conseguir los mejores asientos hay que estar rápidos.

1.500 nuevos

La entidad señala en día y medio, según cifras oficiales, en torno a 1.500 carnés vendidos y la mejor noticia es que existe un gran porcentaje de nuevas altas. No hay que olvidar que los que ya formaban parte del Fundación CB Granada durante la pasada campaña podrán renovar sus abonos en el mismo asiento hasta el 20 de julio, momento en el que quedarán liberados. Por tanto, los que quisieron acudir a las oficinas fueron, en su mayoría, aficionados que quieren ver baloncesto de alto nivel tras el ascenso pero que no se abonaron el pasado curso.

Un alto porcentaje de nuevos abonados son altas que no lo eran la pasada campaña

No obstante, también en la nueva plataforma lanzada por el club para poder abonarse online se podía hacer la operación desde el jueves por la mañana. La campaña, que tiene el lema ‘El sueño está en tu mano’, se prolongará durante todo el verano y aunque Óscar Fernández-Arenas ha fijado en el presupuesto remitido a la ACB una partida económica resultante de la venta de unos 2.500 abonados, es evidente que esa cifra se quedará corta si, como anuncia la entidad, son 1.500 ya los que hay ‘atados’ en tan sólo día y medio.

Precios

El precio de los carnés, que incluirán todos los partidos de liga y el de presentación que tendrá lugar en el mes de septiembre, oscilará para los nuevos abonados entre los 415 euros de la zona central correspondiente al nivel 1 de la instalación del Zadín, hasta los 165 euros del nivel 3 situado en los fondos C y D.