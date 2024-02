Tres granadinos buscan el cetro nacional de los 20 kilómetros marcha en Zaragoza

Con la ausencia de María Pérez, Alberto Amezcua, José Manuel Pérez y Javier Pérez Osorio son las opciones granadinas en el XCIII Campeonato de España de Marcha en Ruta que se disputa este domingo en Zaragoza. Los tres, y especial Amezcua, espera arrebatarle el título nacional absoluto de 20 kilómetros a Álvaro Martín, doble campeón del mundo de marcha en 2023.

La capital aragonesa acogerá un circuito de 1.000 metros en la avenida Pirineos la lucha por hacerse con los diferentes entorchados nacionales de marcha en las categorías absoluta, máster, sub 23, sub 20, sub 18 y sub 16, así como, de manera simultánea, una nueva edición de los Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas Sub 20 y Sub 16.

En la prueba masculina estará el mejor marchador del mundo del momento, que además defiende su título conquistado el año pasado en Córdoba, el extremeño de Llerena Álvaro Martín, además vigente campeón mundial de 20 y 35 kilómetros marcha, y campeón europeo de 20 kilómetros en las dos últimas ediciones.

Martín ya está preseleccionado automáticamente tanto para Roma como para París por sus sobresalientes resultados internacionales con la Selección española y la mirada ya está puesta este verano en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, en la capital aragonesa tomará la salida tras disfrutar de un largo periodo vacacional.

Frente a Martín estarán en busca de reeditar el título que consiguieron otras temporadas otros tres ex campeones de España de 20 kilómetros marcha: Alberto Amezcua (ganador en 2022, cuarto en el pasado Europeo y que en el Mundial de Budapest batió su marca personal con 1:19:28); Diego García Carrera (vencedor en 2021 y medallista en los dos últimos Europeos y Miguel Ángel López, ganador en cuatro ediciones, campeón mundial en 2015 y vigente campeón europeo de 35 kilómetros.

Todos ellos tienen como objetivo mostrar su mejor versión para el verano, aunque la referencia de los rivales de Martín es que llegan tras haber conseguido unos registros mejores que el defensor del título sobre 10 kilómetros sensiblemente mejores que los del defensor del título.

En categoría femenina, la ausencia de María Pérez, vigente campeona mundial de 20 y 35 km, preseleccionada automáticamente para París y que acumula cinco títulos nacionales consecutivos, dará paso a una nueva campeona en la especialidad.

Con María Pérez ultimando su recuperación de la lesión en el sacro que sufrió el año pasado, las dos de las principales candidatas a sucederla serán dos figuras destacadas de los 35 km marcha que se han visto obligadas a recentrarse en los 20 km ante la defenestración para este año de la prueba larga: Raquel González (vigente subcampeona europea de 35 km) y Cristina Montesinos (quinta en el Mundial de Budapest).