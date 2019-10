El Covirán se mide a un gran conocido

Si algo ha dejado claro el Covirán Granada en este arranque liguero es que, un año más, compite ante cualquier rival. Lo hizo en sus victorias como local y también en Huesca, aunque los errores propios le costaran perder el choque en tierras aragonesas, donde cayó por un punto de diferencia. Tercero en la tabla con un balance de dos victorias y una derrota, los de Pablo Pin tienen este viernes una cita para estrenar su casillero de triunfos a domicilio.

Los rojinegros visitan el Pabellón del Pez Volador, en la capital de España, para medirse al Real Canoe, al que conocen a la perfección tras medirse en dos ocasiones en la pasada pretemporada y que no ha empezado nada bien la competición. El conjunto del veterano técnico Miguel Ángel Aranzábal suma tres derrotas y es el actual penúltimo clasificado, tras un duro inicio liguero en el que se ha tenido que enfrentar a equipos como Alicante, Valladolid o Cáceres que han arrancado a buen nivel.

Salto de calidad

El estilo de juego de los nazaríes no ha cambiado en exceso pero sí se está notando la aportación de sus dos únicas incorporaciones. Tanto Diego Kapelan como Earl Watson están aportando, y mucho, para que el Covirán dé esta campaña un salto de calidad. Pese al mal encuentro del alero canadiense el pasado sábado ante Marín con un pobre 14% desde más allá de la línea de 6,75, tras anotar tan sólo un triple de siete intentos, sigue siendo el máximo anotar del equipo. Por su parte, Watson es el más valorado de los rojinegros y, además, el máximo reboteador ya no sólo del equipo sino también de la LEB Oro junto a la sensación de Alicante, el pívot de Alicante Bamba Fall. La rápida adaptación de ambos está permitiendo a los de Pin rendir desde el primer momento.

Ante Canoe tienen una nueva oportunidad de demostrarlo frente a un equipo ante el que ya cayeron en el segundo partido de preparación por seis puntos aunque en la visita de los madrileños al Palacio de Deportes, los granadinos, muchos más rodados, los derrotaron claramente.

Si los rojinegros sacan a relucir su defensa, tendrán mucho ganado

Sin duda, el aspecto que puede marcar las diferencias en el duelo será la defensa. En ese sentido, el Covirán parte con ventaja. Ya no sólo por su nivel mostrando en cancha trasera en las últimas temporadas, sino por los números que están ofreciendo hasta el momento. Los rojinegros son la mejor defensa del campeonato, pues únicamente encajan de media 61,7 puntos por encuentro. Una cifra que obliga a sus rivales a trabajar y mucho atrás pues, de no hacerlo, la profundidad de plantilla y el talento ofensivo de algunos componentes del cuadro granadino bastará para traerse de Madrid la tercera victoria del curso.

La defensa

Pero es que si algo no se le da excesivamente bien al Canoe es defender. Con 271 puntos encajados y una media de más de 90 puntos encajados, mucho tendrá que mejorar para evitar que su rival de esta noche no alcance, al menos, los 75 puntos. Recibió más de 90 puntos ante Alicante y Valladolid mientras que Cáceres le endosó 79. Unos números que hacen inviables lograr triunfos si no se está en ataque muy acertado. Junto a ello, suma los problemas para dominar en rebote en ambas canastas, lo que hace que no pueda imponer el ritmo que más le gusta.

Sin Tyson

La juventud del Canoe, que cuenta con cinco jugadores por debajo de los 23 años y una rotación hasta el momento de diez jugadores, le está pasando factura a los del Pez Volador, que han perdido esta campaña a su buque insignia: Tyson Pérez, actual jugador del MoraBanc Andorra de la Liga ACB.

A nivel individual, destacan el joven alero estonio Kristian Kullamae, además de Ander Martínez y el ‘cuatro’ holandés Olaf Schaftenaar en anotación, porque en la zona no tiene a un jugador dominante, siendo Chema Gil su hombre más corpulento.

Iriarte, baja

Una jornada más, Pablo Pin no podrá contar con David Iriarte, al que el club le ha dado permiso para estar una semana más con su familia y ya se incorporará para la cita del próximo sábado 26 de octubre ante Melilla. Será la única baja de un equipo que busca no bajar el rendimiento y estrenarse a domicilio.