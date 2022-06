El ciclista granadino Carlos Rodríguez se proclama campeón de España absoluto

La trayectoria del ciclista granadino Carlos Rodríguez según todos los especialistas indicaba que en algún momento de su carrera se proclamaría campeón de España. Y el sexitano ha cumplido con esas expectativas. A sus 21 años, el corredor del Ineos se ha alzado este domingo con el título nacional absoluto en carretera en los Campeonatos de España que se han disputado en Mallorca.

Rodríguez llegó en solitario a la línea de meta tras escaparse en la última vuelta del circuito mallorquín y dejar atrás a sus acompañantes en la escapada. Su ataque fue definitivo a menos de tres kilómetros para coronar el Coll de Sa Creu, el puerto de montaña que había que superar antes de afrontar un descenso que le convirtió como el mejor ciclista de la prueba.

En solitario

El sexitano se lanzó a tumba abierta y, poco a poco, fue abriendo brecha con sus perseguidores, Jesús Herrada (Cofidis) y Álex Aranburu (Movistar), que no pudieron con el potencial de toda una realidad del ciclismo nacional. El castellano se llevó la plata y el vasco el bronce, a 51 segundos del de Almuñécar. Llegó a superar los 60 kilómetros por hora, lo que le permitió ir ampliando su renta hasta que, una vez que pasó la pancarta de los últimos 1.000 metros, fue consciente que el título nacional lo tenía en el bolsillo.

"Es un título muy especial porque llevar la bandera de tu país durante todo el año es un orgullo para un ciclista"

Tras celebrar a 300 metros el éxito con el coche de su equipo, un Ineos que apostó por él hace tres años, encaró la línea de meta con tranquilidad, tiempo y sin preocuparse de sus perseguidores. Con un ¡vamos! paró el crono y se bajó de la bici donde le esperaba su madre, que viajó con él hasta tierras mallorquinas, y que fue la primera que le felicitó dándole un emotivo abrazo y un largo beso.

#CEMallorca22 | ¡Qué felicidad!😍Así celebraba @_rccarlos con su madre el título nacional nada más pasar la meta👏¡Enhorabuena, Carlos, te lo mereces!21 años y muchos Campeonatos de España para seguir haciendo historia🇪🇦@TurismeBalears @MallorcaTourism @turismeiesports pic.twitter.com/hHZ6PyzswB — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 26, 2022

Carlos Rodríguez declaró al término de la prueba que “es un título muy especial porque llevar la bandera de tu país durante todo el año es algo muy bonito y todo un orgullo para un ciclista”. El nuevo campeón de España se quiso acordar de “mi entrenador, director, masajista, mi familia por estar siempre pendiente de mí y cuidarme”. Respecto al desarrollo de la carrera, manifestó que “ha sido una carrera con bastante calor y un ritmo alto difícil de controlar. En la última subida he lanzado mi ataque, me he podido escapar en solitario y hasta la línea de meta ha sido como una contrarreloj. Al final he podido proclamarme campeón y estoy muy satisfecho por ello”.

Gran papel de Ropero

No fue el único granadino que cuajó un gran papel pues Alejandro Ropero terminó séptimo, por lo tanto, dos ciclistas nacidos en la provincia se situaron en el Top-10 nacional.