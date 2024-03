Carlos Rodríguez sufre en la París-Niza

Una de las pruebas ciclistas que más interés suscitó la pasada semana fue la París-Niza en la que participó el ciclista sexitano Carlos Rodríguez que no estuvo al nivel que se le esperaba. Una semana de sufrimiento para el corredor del Ineos que no ha empezado la temporada como quisiera. El granadino se quedó helado en la ‘carrera del sol’, este año terrible en cuanto al tiempo, algo que no le beneficia especialmente pues casi todas las etapas estuvieron marcadas por la lluvia y el frío.

El almuñequero probó sus fuerzas con rivales de entidad como Evenepoel, Roglic o la revelación Matteo Jorgenson, pero su figura no apareció en ningún momento en la lucha por las etapas o la general. Sin duda, fue una semana de sufrimiento para Rodríguez, pero con mucho tiempo por delante para preparar su gran objetivo que es el Tour de Francia, el mismo caso en este aspecto en relación a Roglic. Los primeros pasos han sido vacilantes pero queda aún mucho camino por recorrer.

Por lo pronto, no participará en la 115 edición de la Milán San Remo, la ‘Classicissima’ y primer ‘monumento’ de la temporada ciclista que se disputará el próximo sábado con un recorrido de 288 kilómetros. El plan del sexitano es recuperarse y ya será en abril cuando vuelva a la competición tras quedar en la carrera gala en el puesto 28 de la clasificación a 39 minutos y 21 segundos del vencedor, el estadounidense Matteo Jorgenson.