"Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala". Casi al unísono del inicio de la campaña electoral con el tradicional pegado de carteles, la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) de Granada extendió los suyos, en los que, entre otras frases, recogía ésta de Albert Camus, con la que dio comienzo a la vigésimo octava edición de la Gala del Deporte granadino, que volvió a ser una fiesta que aunó a deportistas, periodistas y dirigentes deportivos de toda la provincia.

Con los políticos a punto de comenzar a pedir el voto a los mortales, los periodistas deportivos de Granada dieron a conocer el resultado de su particular escrutinio y, por tanto, los nombres de los que, a su juicio, fueron los mejores de 2018.

Antonio Rodríguez. Presidente de la AEPD Granada "Les rogamos a las autoridades que contraten profesionales para sus gabinetes, y que los contratos sean lo dignos que se merece esta profesión"

Como las campanadas de Año Nuevo, cuartos incluidos, se escucharon en el Auditorio Caja Rural el nombre de los galardonados y los protagonistas de las menciones especiales que conformaron todo un cartel de lujo del deporte de Granada. Fue una ceremonia que, presentada por los jóvenes periodistas Noelia Gómez y Miguel López, resultó brillante.

Los reyes de la Gala

Los mejores de 2018 Deportista masculino: Fernando Aguilera (fútbol sala)

Deportista femenino: María Pérez (atletismo)

Deportista con discapacidad: Melitón Briñas (tiro olímpico)

Club: Fundación CB Granada (baloncesto)

Entrenador: Jacinto Garzón (atletismo)

Leyenda: Julio Muñoz (balonmano)

Especial AEPD Granada: Fernando Rivas (bádminton)

Promesa masculino: Carlos Rodríguez (ciclismo)

Promesa femenino: María Valenzuela (fútbol)

Promoción del deporte: Balonmano Almuñécar

Deporte universitario: CD Universidad (balonmano)

Deportes de invierno: G. Grizzlies (patinaje sobre hielo)

Motor: Humberto Janssens (automovilismo)

Deporte y Buen Ambiente: Mustafa Liasid (voley playa)

Los premiados que más fuerte sonaron fueron los de los mejores deportivas del año: la atleta María Pérez, flamante campeona de Europa y de España de 20 kilómetros marcha, y Fernando Aguilera –el gran ausente de la noche–, elegido como mejor jugador joven de fútbol sala del mundo por segundo año consecutivo y que, además, ha debutado con la selección española.

Junto a ellos, se reconoció la carrera deportiva de Melitón Briñas. El subcampeón del mundo de tiro al plato adaptado se llevó el galardón al Mejor Deportista con discapacidad.

La lógica indicaba que la Fundación CB Granada era el acreedor al premio al Mejor club. No hubo sorpresas. El ascenso logrado a la LEB Oro, categoría en la que el Covirán está más que asentado, pesó mucho en la votación de los periodistas deportivos de Granada.

El reconocimiento al Mejor Entrenador recayó en Jacinto Garzón, en quien se destacó la silenciosa labor que realiza en Guadix en la preparación de marchadores de futuro. El último fruto de su inmenso trabajo lleva el nombre María Pérez, que está llamada a dar muchas satisfacciones al atletismo español.

Una leyenda

Julio Muñoz fue, por fin, profeta en su tierra. Cuando se han cumplido 25 años del ascenso del recordado Balonmano Huétor Tájar a la Liga Asobal, el considerado como mejor jugador granadino de la historia recogió el trofeo a la Leyenda Deportiva.

Durante la ceremonia, no pocos se enteraron in situ que detrás de los éxitos de la tres veces campeona del mundo de bádminton, la onubense Carolina Marín, hay un granadino. Su entrenador, Fernando Rivas, recibió el Premio Especial de la AEPD Granada.

Con emoción

Emotiva fue la entrega de un premio de nueva creación, el denominado Deporte y Buen Ambiente. El primero en recibirlo fue toda una institución en el deporte de base como es Mustafa Liasid, en quien se reconoció su gran trabajo en la creación del Circuito Provincial de vóley playa. Recientemente jubilado, el bueno de 'Musta', que ha dedicado su vida al deporte, sobre todo a la promoción del balonmano en la provincia, fue sorprendido en una ceremonia a la que acudió como uno más del público y que salió de ella como protagonista y con un merecido trofeo bajo el brazo. Y con unas emocionadas palabras de su hija que no olvidará nunca.

El futuro

Para los periodistas deportivos de Granada no ha pasado por alto que en el gran triunfo de la selección española de fútbol femenino sub 17, que se proclamó campeona del mundo, había una granadina. María Valenzuela, jugadora del Granada CF, recibió el premio Promesa Femenino. No lo tuvo fácil porque se 'midió' a otra gran campeona como es la nadadora Tamara Frías, que a sus 18 años es campeona nacional absoluta de 100 metros espalda.

Y otro valor de la 'cantera' granadina recibió la versión masculina del trofeo que destaca una gran proyección de futuro: ciclista sexitano Carlos Rodríguez Cano, bronce en los Europeos de la categoría juvenil.

Efemérides

El Granada CF también tuvo su momento de gloria, aunque con mirada retrospectiva. Hubo menciones especiales al equipo que hace 50 años protagonizó el cuarto ascenso a Primera División, quizá para animar al que llegue el sexto de la mano de Diego Martínez.

Otro quincuagésimo aniversario no pasó por alto, el de la creación del Club Deportivo Universidad. También se recordó que hace 40 años su equipo masculino de voleibol protagonizó el hito de jugar en la máxima categoría.

El alcalde Francisco Cuenca, que entregó el último premio, recordó que Granada es Ciudad Europea del Deporte. Sin duda, anoche se dieron motivos para serlo.

Concluida la Gala del Deporte comenzó la campaña electoral. Pero esto es otra historia.