El Covirán Granada cumple y se jugará su permanencia ante el Gran Canaria

El Covirán Granada sigue dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia en la Liga Endesa. Esa es la mejor noticia tras su victoria por 77-84 ante el Casademont Zaragoza en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. La reacción en la segunda mitad gracias a la mejora en el tiro exterior y el trabajo en defensa, permitieron lograr el décimo triunfo del curso a falta de una jornada para el final de la temporada.

La presión con la que afrontaron los pupilos de Pablo Pin la cita tras la victoria el pasado jueves del Obradoiro en la cancha del Palencia, hizo que los rojinegros salieran al Pabellón Príncipe Felipe de la capital maña nerviosos. Durante el primer cuarto les costó ver el aro con facilidad y nunca fueron por delante en el marcador. Dos triples iniciales de los de Porfirio Fisac les dio las primeras ventajas a los locales, que vieron como una importante pieza de su rival, Cristiano Felicio, cometió dos faltas personales en ataque en apenas dos minutos y cuarenta segundos.

Mal el perímetro

El técnico granadino dio entrada a Malik Dime, que sigue mejorando con el paso de las jornadas. El tiro exterior no le entró al Covirán (se fue al primer receso con un 1 de 10 en triples) salvo un lanzamiento de Kwan Cheatham. Pero enfrente tuvo a un equipo en el que casi todos aportaban pero al que le costó distanciarse en el electrónico. La entrada de Jonathan Rousselle le dio otro aire al juego de los de Pin pero Santi Yusta lideró a los maños para irse tras los primeros diez minutos dos arriba (21-19).

El segundo periodo empezó con una canasta del base canadiense Trae Bell-Haynes respondido por el primer triple de Scott Bamforth, que no estaba demasiado acertado hasta ese momento. Yusta siguió a los suyo con los 2+1 y Kramer también...para desgracia del Covirán. Finn Delany obligó a Pablo Pin a parar el partido a 7:22 del descanso. No quería que su contrincante se distanciara en exceso. Pero un triple marca de la casa de Thad McFadden llevó la máxima diferencia para los de Fisac, nueve puntos (33-24).

El Casademont estaba haciendo mucho daño también en la pintura pero los rojinegros ajustaron en defensa y ese fue el momento en el que comenzaron a reaccionar. Un parcial de 2-10 con cinco puntos de Cheatham y otros tantos de Felicio, apretaron el marcador. El técnico zaragozano pidió tiempo muerto y le salió bien. De la mano de Mark Smith, que anotó siete puntos, volvieron a controlar el choque en un último minuto de cuarto en el que Cheatham tuvo un triple liberadísimo que no anotó y Smith si. De poder empatar a irse a vestuarios seis abajo (46-40).

Era evidente que había margen de mejora tanto defensiva como ofensivamente pero había que aumentar los porcentajes desde el perímetro. Con un 18% desde más allá de 6,75 era casi imposible ganar aunque se compensó con el 61% en los tiros de dos. Se controlaron las pérdidas pero la aportación en puntos del banquillo maño fue muy superior al granadino (23-13).

Otra cara

La segunda mitad arrancó para los visitantes con un triple de Cheatham desde su casa pero otro errado de nuevo solo. Y no era el primero que falló así. Pero supuso el inicio de un parcial de 0-7 que lo acercó a un punto tras la canasta inicial de Emir Sulejmanovic, que fue el cortó ese parcial. Al fin Kramer metió un triple que permitió empatar el duelo a 50. Y Valtonen confirmó la remontada con un nuevo triple para poner por delante por primera vez a los de Pin. Tres anotaron de cuatro intentos. El campeón del mundo con Alemania, además, aprovechó una falta que supusieron tres tiros libres que lanzaron cuatro arriba a su equipo, obligando al entrenador maño a parar el choque a 5:53 del final del tercer periodo.

Empezó así un nuevo partido, con el Covirán con más confianza y concentrado fruto de un parcial 6-16. El Zaragoza se encomendó a Sulejmanovic, que únicamente falló un lanzamiento y que fue el que evitó que su rival ampliara su renta. Yusta estableció la igualada pero los que impusieron su ritmo fueron los de Pablo Pin gracias a Rousselle. Aprovecharon las malas decisiones de los locales pero no pudieron romper el partido.

Un triple de Bamforth y dos puntos más bajo el aro de Dime en el último minuto del cuarto cerraron el marcador con 62-65 para los rojinegros tras un global de 16-25. Se cambiaron los porcentajes, aumentando hasta el 66% los triples y bajando al 28% los de dos.

Quedaba el cuarto decisivo en cuyo arranque a ambos conjuntos les costó anotar. Gracias al trabajo de Dime en el rebote ofensivo el Covirán tuvo segundas opciones y Wiley puso los cinco de ventaja. Pero la precipitación de ambas escuadras dio lugar a un periodo de escasa calidad y mucha ansiedad. Cheatham y Kramer lograron la máxima ventaja, siete puntos (66-73) que hizo que Fisac, que recibió una técnica, parara el envite a 5:23 del final.

La sentencia

El Casademont aprovechó las indecisiones en cancha delantera de los pupilos de Pin y se situó a 2:35 del final a dos puntos. Pin calmó a sus jugadores con un tiempo muerto. La mano se le encogió a Felicio y Cheatham desde el tiro libre pero los locales no lo aprovecharon, llegándose a los últimos 37 segundos cuatro arriba. Los de rojillos no anotaron y Kramer, que apareció cuando más se necesitaba, recibió falta anotando los dos lanzamientos desde 4,60. Tres tiros libres y dos pérdidas pusieron emoción pero Lluís Costa sentenció desde el tiro libre cerrando el triunfo Kramer con un mate. Espera Gran Canaria. Ya no hay más.