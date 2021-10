La Media Maratón BTT Villa de Caniles tendrá un espectacular trazado de unos 45 kilómetros

El Circuito Provincial de Granada BTT Media Maratón 2021 celebrará su próxima prueba en Caniles. Realizadas sus paradas previstas en Loja, Montillana y Ogíjares, la penúltima cita programada para el mes de octubre será en la localidad del norte de la provincia. Allí se disputará la Media Maratón BTT Villa de Caniles 2021 el domingo 10.

En el Paseo Federico García Lorca se situará el arco de salida donde los participantes arrancarán a partir de las 10:00 horas para disfrutar de un trazado circular de unos 44,7 kilómetros, que se adentrarán en el espectacular Parque Natural Sierra de Baza. Una aventura no demasiado exigente que convoca a las categorías comprendidas entre cadete y máster 60 tanto masculino como femenino. La organización establecerá un cierre de control a las 13:00 horas en el kilómetro 30, punto donde también se ofrecerá el avituallamiento.

Inscripciones

Las inscripciones deberán realizarse de manera online antes del 7 de octubre, día en el que se cerrará si no se ha alcanzado antes el cupo máximo de participación, establecido en 180 corredores. El precio es de 15 euros para federados y de 25 euros para no federados. La organización no permitirá inscripciones el mismo día de la prueba. La retirada de dorsales será de 8:30 a 9:30 horas el día de la prueba.