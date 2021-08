El Memorial José Luis Muros se celebrará el próximo 4 de septiembre en Otura

El Memorial José Luis Muros, organizado por el CD Peña Ciclista Ángel Camarero, se celebrará el próximo 4 de septiembre en Otura y supondrá la sexta cita puntuable dentro del Circuito Provincial de Granada de Carretera Escuelas y Cadetes.

Será una nueva oportunidad para disfrutar del ciclismo de carretera y para que los corredores sigan escalando posiciones en la búsqueda del título provincial en las distintas categorías -promesas, principiantes, alevines, infantiles, cadetes y júniors masculinos y femeninos-. Los participantes están convocados en el Santa Clara Golf a las 9:30 horas. En concreto, las categorías de escuela deberán afrontar un circuito de un kilómetro, mientras que los cadetes y júniors (esta última no puntúa para el circuito) tendrán por delante un trazado de 1,5 kilómetros que deberán completar un determinado número de veces según criterio del jurado técnico.

Inscripciones

La Peña Ciclista Ángel Camarero entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría así como medallas a todos los participantes de escuela. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el día 2 de septiembre si no se alcanza antes el cupo máximo de participantes que está fijado en 350. El precio de inscripción es de 2 euros para los ciclistas federados y de 7 euros para los no federados de las categorías de escuelas. No se permite la inscripción de no federados para las categorías cadete y júnior. La oficina de carrera para la recogida de dorsales y las inscripciones el mismo día 4 estará abierta de 8:00 a 9:00 horas.