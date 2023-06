El Memorial Segismundo Rodríguez cita a las promesas del ciclismo

Regresa la actividad dentro del Circuito Provincial de Granada Carretera 2023.

En esta ocasión será la localidad de Santa Fe la que tomará el testigo con la celebración el sábado 17 de junio desde las 19 horas del ‘V Memorial Segismundo Rodríguez’, prueba en la que están convocadas todas las categorías de escuela más cadete.

Será el C.C. Santa Fe el encargado de la organización de un evento que se llevará a cabo en la pista escuela del Complejo Deportivo Las Américas de este municipio de la vega granadina.

El trazado circular, algo peraltado en las zonas curvas, de esta pista escuela servirá como particular ‘campo de batalla’ para las categorías en liza.

Las vueltas y composición de las mangas serán a criterio del jurado técnico presente en la prueba, siempre adaptadas a las distancias que recoge la normativa de la competición.

Las inscripciones para esta carrera se pueden llevar a cabo hasta el jueves 15 de junio a las 15h en este formulario web.

Más datos

El precio de la misma es de 2€ para federados y 7€ no federados. En el caso de la categoría cadete, solo está permitida la participación de ciclistas federados. Aquellos corredores que no se hayan inscrito en una prueba a través del formulario web, podrán inscribirse in situ el mismo día de la prueba con un incremento extra de 2€ (siempre y cuando queden plazas libres).

Los nacidos en 2017 o años posteriores podrán realizar juegos y gymkhanas en los términos expuestos en el anexo de la normativa del circuito. De 17:30 a 18:30h se podrán recoger los dorsales y verificar licencias en las propias instalaciones del complejo deportivo.

Al término de la prueba la organización del evento premiará el talento y la valía de los ciclistas presentes entregando trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, todas masculinas y femeninas.

La siguiente prueba será el ‘Trofeo Escuela Loja 2023’ previsto para el domingo 25 de junio y cuyas inscripciones están disponibles.