Los triples condenan al Raca Granada

El Raca Granada cosechó su primera derrota de la temporada en su estreno en tierras valencianas ante el Picken Claret (62-51), que estuvo mucho más acertado que las granadinas en el tiro exterior y que dejó encarrilado el duelo tras un gran segundo parcial.

El primer cuarto se caracterizó por la igualdad, aunque fue el conjunto granadino el que mandó en el marcador en todo momento. La responsabilidad ofensiva estuvo muy bien repartida, siendo hasta cinco jugadoras rojillas las que anotaron. No obstante, fue Rebeca Rodríguez la que lideró a las de Maribel Piñar con seis puntos, bien secundada por Laura Arrojo con cuatro. El acierto exterior de las valencianas, que anotaron cuatro triples en este periodo, impidió que el Raca lograra una mayor renta, terminando los diez primeros minutos con una ventaja de dos puntos arriba (16-18).

A base de triples

Había que defender la línea exterior pero en el arranque del segundo periodo de nuevos los lanzamientos de tres fueron decisivos para que las locales voltearan el marcador. Un parcial de 13-4 le dio la máxima renta al Claret (29-22), lo que provocó reajustes en la defensa visitante ante el gran acierto desde más allá de 6,75. Las granadinas se atascaron en ataque, lo que fue aprovechado por el cuadro entrenado por Carles Martínez para alcanzar los 16 puntos de renta antes del descanso. Verdine Warner cortó la sangría con cuatro puntos consecutivos pero no pudo evitar que, con otro triple, el noveno de las locales, el cuadro che se fuera la receso con 15 de ventaja (41-26). Un parcial de 25-8 que dejó claro la diferencia de acierto en la cancha.

Nada menos que catorce triples anotó el conjunto valenciano en el encuentro

Se esperaba la reacción del Raca tras el paso por vestuarios pero la dinámica no cambió en el tercer cuarto. Un nuevo triple y una canasta de dos nada más empezar la segunda mitad dejó 20 puntos abajo a las de Maribel Piñar, incapaces de frenar el acierto en el tiro de su rival que no cesó. Aunque se logró bajar sus porcentajes, no fue suficiente para meterse en el partido, llegándose al cuarto final 19 abajo (55-36).

Maquillaje

Los últimos diez minutos sobraron. Las locales se relajaron y las rojillas lograron maquillar el resultado, concluyendo el choque once puntos abajo ante un rival, en teoría, directo por la permanencia.