El "colapso" de Ferrari y la máquina Mercedes

Ferrari y Sebastian Vettel no encuentran soluciones ante la presión de Lewis Hamilton. El impresionante momento de forma del británico contrasta con la melancolía que se respira en el garaje de la escudería italiana. Mientras Hamilton tiene a mano el título mundial, Vettel se ve obligado a responder a preguntas incómodas.

"En realidad yo tampoco esperaba que decayeran tanto. No tengo una respuesta para eso, pero quizás Sebastian sí pueda nombrar algunas causas", indicó Hamilton el domingo en Japón tras ganar con el Mercedes su cuarto Gran Premio consecutivo. Vettel fue sexto.

La Scuderia cometió otro error de estrategia en la clasificación de Suzuka que dejó a Vettel octavo en la parrilla de salida. Y cuando el alemán estaba en plena remontada, calculó mal un adelantamiento y chocó con el Red Bull de Max Verstappen para caer a la décimo novena posición. "El espíritu está intacto a pesar de todo", indicó el alemán, a 67 puntos del inglés ya, antes de abandonar el circuito de Suzuka. "Sabemos que es difícil y sabemos dónde estamos en la clasificación, pero no tenemos mucho que perder". La temporada arrancó con Ferrari dominando claramente. Vettel ganó los dos primeros grandes premios y Hamilton tuvo que esperar a la cuarta carrera para celebrar su primer triunfo. Ahora el británico ha ganado seis de las siete últimas carreras disputadas y acaricia su quinta corona, aunque no se fía. "Esto es un maratón y no un sprint", dijo.

Hamilton celebró en Japón la victoria número 71 de su carrera y la novena de esta año. Desde la llegada de los motores híbridos en 2014, Mercedes ganó 72 de los 96 grandes premios disputados, con 50 triunfos de Hamilton. "No hay un arma milagrosa, sólo un mucho trabajo duro, creatividad y la actitud correcta para responder bien a la presión de los rivales y empujar nuestros límites", comentó el jefe de Mercedes, Toto Wolff.