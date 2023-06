Un colegiado granadino denuncia enchufismo en el Comité de Árbitros

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), presidido por el sevillano Luis Medina Cantalejo, sigue en horas bajas. Tras la sospechas por el caso Negreira, que ha salpicado de lleno al Comité, ahora un colegiado granadino denuncia el enchufismo en el organismo que dirige Medina Cantalejo.

Tal y como informa Libertad Digital, el árbitro Juan Manuel Ruiz Aguilera ha señalado estas irregularidades cuando pitaba en Segunda RFEF y debió promocionar a Primera RFEF, donde obviamente se percibe más económicamente hablando.

Ruiz Aguilera asegura en un mensaje enviado a un chat de árbitros y miembros del CTA, que el propio Medina Cantalejo, cuando era presidente del Comité Andaluz de Árbitros, afirmó públicamente que era él quien debió ascender de categoría.

Poco después, el sevillano se convirtió en presidente del CTA y ascendió a un colegiado motrileño, es decir, de la misma localidad que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales.

Este mismo jueves, tal y como refleja Libertad Digital, Ruiz Aguilera envió un mensaje a un grupo de WhatsApp con árbitros y responsables del Comité Técnico de Árbitros de Segunda RFEF.

Tras remitir el citado mensaje, el colegiado era expulsado inmediatamente del chat y su mensaje borrado, aunque la mayoría de los colegiados pudieron hacer capturas y leerlo. Esta redacción ha intentado hablar con el colegiado pero no estaba disponible. El texto del mensaje es el siguiente:

"Buenas noches, lo primero felicidades a los ascendidos y mi apoyo a todos los que no lo habéis conseguido. Llevo en este colectivo más de 20 años, empecé con tan solo 11 años y hoy cierro mi ciclo. No me gustaría irme sin dar mi opinión, ya que como bien sabéis estas opiniones no se pueden dar por miedo a represalias. Quisiera dar mi opinión sobre algunos acontecimientos que he vivido en primera persona, para que ciertas personas puedan hacer un poco de autocrítica. Al inicio de la temporada (2021) el que era presidente de CTAA (Comité Técnico de Árbitros Andaluz), decía públicamente en la delegación de Granada, que no comprendían que hubieran decidido que Juan Manuel Ruiz Aguilera fuera árbitro de 2º RFEF, que no se lo explicaba. No obstante, meses después lo nombran presidente del CTA y olvidaba estas palabras.

Me gustaría contar como al acabar la temporada 2022, 2 informadores, que se suponen que son los que nos valoran, me llaman para decirme que me habían puesto la famosa letra A (calificación máxima), que no entendían como no habían contado conmigo. Destacar, como en una reunión públicamente dicen que los informes que obtenemos carecen de validez. ‘Tengo una pregunta para ustedes señores directivos ¿En que se basan para la toma de decisiones? Me atreví al inicio de esta temporada e hice dicha pregunta a un responsable de la 2º RFEF. ¿En que se basan para ascender a las personas?’ Me dicen que los informes no valen, que lo que vale es una letra que ponen ustedes. Permítame que le dé un consejo no enviéis a los Sr Informadores, a completar un informe que carece de validez, las pruebas tampoco valen, y los exámenes tampoco. El criterio es bastante subjetivo; es mi humilde opinión.

Una vez doy mi opinión a este señor, me castigan sin arbitrar simplemente por preguntar. Ese día sabía que era mi final en el arbitraje. Por otro lado, he podido vivir dos épocas: Victoriano Sánchez Arminio, dónde se nos cuidaba como señores, se luchaba por nuestros intereses (buenos hoteles, buenos derechos, buenas dietas, lo primero era el árbitro y su bienestar). Sin embargo, me ha tocado vivir la era actual, (bajan la categoría de los hoteles, no puedes hacer segundas noches, recorte en dietas, obligándome a volverme de un partido que acaba a las 20:30 en invierno a más de 500 km de mi casa llegando a las 3:00h, quedando en un segundo plano mi seguridad y la de mis compañeros. Todas estas cosas son las que te van apagando y te invitan a salir corriendo. Esto no es lo que era, sólo interesa gente que no se manifieste, que no de problemas. Si hablas te caes de la foto.

Por favor, no nos molestemos en hacer captura y pasarlo al presidente Luis Medina Cantalejo que ya lo he hecho yo, así como al señor Rubinos y Vicente Lizondo.Lo dicho, compañeros. Mucha suerte a todos.Y a por todas".