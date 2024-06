Comienza en Granada el I Congreso Internacional de Fútbol y Derecho

El ex futbolista Joan Capdevila, campeón del mundo con la selección española en 2010, pidió “apoyar y tener paciencia” con la selección de cara a la próxima Eurocopa porque es un combinado “en construcción”.

Capdevila participó este viernes como ponente en la primera jornada del I Congreso Internacional de Fútbol y Derecho que organizado por el técnico Aitor Karanka se celebra hasta el sábado en Granada.

“Antes de un torneo así de importante todos tenemos ilusión, pero es muy difícil ganar una Eurocopa, solo gana uno y parece que si no ganas no es un fracaso y no es así”, dijo Capdevila.

“Somos una selección en construcción y hay que dejar un margen, apoyar y tener paciencia”, añadió el ex lateral de la selección española.

“El fútbol es pasión, como la vida. Sin pasión no hagas nada. Todos los que hemos sido profesionales del fútbol hemos sentido esa pasión”, agregó.

Junto a Capdevila estuvo Fernando Llorente, campeón también del Mundial en 2010 y que reconoció el interés y la ilusión que despierta el combinado que dirige Luis de la Fuente.

“Estamos ilusionados con esta selección. Estuve viendo la Nations League y ganaron a las mejores selecciones de Europa. Ojalá lleguen todos en un buen momento”, expuso Llorente.

El ex seleccionador José Antonio Camacho, ponente también en Granada, no ocultó que “España está dentro de un grupo en el que es favorita”.

“Tenemos un historial y somos una gran potencia. Es muy difícil ganar el Europeo, pero seguro que vamos a estar ahí. Pequeños detalles son los que marcarán el final. Si los jugadores llegan bien, tenemos un gran equipo”, explicó Camacho.

Bienvenida

Antes de las ponencias tuvo lugar la presentación del congreso, en la participaron diferentes autoridades locales.

“El objetivo de este congreso es aprender y yo soy el primero que quiero aprender. Espero que disfrutéis y que sea el primero de muchos otros congresos. Me siento orgulloso de estar rodeado de todos vosotros”, dijo el organizador Karanka.

El vicerrector de la Universidad de Granada, Juan Luis Benítez, comentó que “acoger este tipo de eventos es siempre un placer porque estamos muy comprometidos con el deporte. Espero que sean dos días de aprendizaje y aprovechamiento”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, apuntó que “una vez más, el mundo del deporte se une para poner a nuestra ciudad en el foco del deporte nacional e internacional”, mientras que Eric Escobedo, diputado de Deportes, indicó que “enhorabuena a Aitor por la organización de este congreso, un proyecto muy importante para la ciudad y para la provincia”.

“Gracias, Aitor Karanka, por el compromiso y por el nivel del elenco de los ponentes de los que vamos a disfrutar aquí”, comentó Antonio Granados, delegado de la Junta de Andalucía en Granada.