En un gran momento de forma arranca la segunda vuelta de la fase de clasificación el Covirán Granada. Los de Pablo Pin, que han sumado cuatro victorias y una derrota, pueden asegurar de manera matemática su presencia en los play off de ascenso de vencer en tierras gallegas, aunque también lo podrían hacer si caen y Valladolid no gana a Alicante. En cualquier caso, los rojinegros saben que pelearán por subir a la ACB y lo quieren hacer, como mínimo, en la posición en la que se encuentran, segundos, lo que le garantizaría el factor cancha a favor en la eliminatoria previa a la Final Four que determinará qué equipo asciende a la Liga Endesa. En cualquier caso, quedar entre los cuatro primeros lo garantiza, por lo que si vence en Coruña dará un gran paso para lograrlo.

Y sería así porque el conjunto entrenado por Sergio García ocupa la quinta plaza, con un triunfo menos que los granadinos, y dejarlos a dos victorias más el average pues en el duelo del Palacio de Deportes se venció por nueve puntos (74-65), dejaría al Covirán mucho más cerca del objetivo. Y es que, en teoría, cuanto más arriba se quede más flojo será el rival en la siguiente ronda.

Sin Pardina

Pero no lo tendrá fácil el conjunto de Pin. Confirmada la ausencia de Joan Pardina para lo que resta de temporada, en Coruña le espera un equipo de los más potentes en los físico de la categoría, como ya demostró en Granada hace 18 días. Pero además tiene talento exterior, lo que le convierte en un conjunto muy completo que en esta nueva parte de la temporada ha sumado tres victorias y perdido dos encuentros, ante Covirán y con contundencia frente a Alicante. Sus triunfos fueron en casa ante Palma y Almansa y la pasada jornada ganó por la mínima a domicilio al TAU Castelló. En la fase regular terminó segundo, tras Breogán, con un balance de 13-3.

El cuadro gallego se ha reforzado esta semana con el base islandés Arnar Bjornsson, ex del Real Canoe

Pero en tierras gallegas se apuesta por el ascenso y buena prueba de ello es el refuerzo que ha realizado esta semana para suplir la baja por lesión de larga duración de Augustas Peciukevicius. Se trata del base de origen islandés Arnar Bjornsson, que puede actuar también de escolta y que viene de jugar en el Real Canoe. Internacional absoluto con la selección islandesa, echará una mano en el puesto de base, donde cuenta con uno de los jugadores más peligrosos de la LEB Oro como es Zach Monaghan, que es el máximo anotador del conjunto naranja.

No será fácil sumar la quinta victoria de manera consecutiva pero, pese a un nuevo desplazamiento eterno por carretera, los rojinegros están llegando a la fase decisiva del curso en gran momento y quieren seguir demostrándolo. Sobre todo para sacarle una sonrisa a su compañero Pardina, que sufre una alteración morfológica del ligamento cruzado anterior y no podrá jugar hasta la próxima campaña. Con Fall cada vez más determinante tras recuperarse de su tobillo y Murphy y Bropleh enchufados, el choque podría decantarse en el puesto de base. Lluís Costa y Christian Díaz no lo tendrán fácil ante Monaghan, que también puede jugar de escolta, Maiza y el recién incorporado Bjornsson. Los que logren imponer el ritmo de partido que más convenga, tendrán mucho ganado.

Potente en lo físico

No obstante, el cuadro entrenado por Sergio García no lo pondrá fácil como ya lo hizo en la ida. Porque, al margen de una buena tripleta de bases, cuenta con una línea exterior peligrosa con Osvaldas Matuliunis y Romaric Belemene además de Dago Peña, que en su momento estuvo en la agenda nazarí para ser incorporado. El potencial físico de Coruña quede reflejado por los diez jugadores de dos metros, o más, de altura. Entre ellos destacan Lotanna Nwogbo y Gary McGhee, pívots que suman entre ambos en esta fase 20 puntos y 20 rebotes. Además, su banquillo es el segundo que más aporta de toda la categoría, en concreto el 47,6% de los puntos, sólo superado por Alicante. No será fácil pero el Covirán quiere seguir en racha en una cancha donde únicamente Breogán, Valladolid y Breogán han vencido.