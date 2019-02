Un regreso esperado para seguir creciendo

Se quiere aprender la lección pese a que Pin no podrá contar con dos piezas claves. Se tratan de Alejandro Bortolussi y Alo Marín , que se encuentran lesionados y no serán de la partida. El ala-pívot argentino sufre una elongación en el gemelo que se produjo en un entrenamiento durante la semana. Por su parte, el escolta gaditano se torció el tobillo en la sesión realizada el jueves y tampoco podrá jugar. Sin embargo, contar con doce jugadores en la plantilla en la que todos tienen su oportunidad hará que dichas ausencias, sin negar su importancia, no se noten tanto. Es el momento de jugadores que han participado menos en lo que va de temporada. Hombres como Carlos Corts o Devin Wright tendrán más minutos que esperan aprovechar.

Pablo Pin: "El choque de la primera vuelta lo tenemos grabado en nuestra cabeza"

Para Pablo Pin el parón con motivo de la celebración de la Copa Princesa le ha venido muy bien a su equipo. En ese sentido, el técnico granadino señaló que “desde el inicio de temporada no habíamos descansado prácticamente nada. Al equipo le ha venido bien este parón porque hemos reseteado mentalmente. Tenemos muchas ganas e ilusión y la semana de entrenamientos ha ido muy bien. Tenemos bastantes ganas de jugar”. En cuanto al rival de esta tarde, Pin recordó que el choque de la primera vuelta “lo tenemos todos grabado en la cabeza. Allí no competimos bien y no jugamos a nuestro mejor nivel”. No obstante, no quiso infravalorar al filial del Barcelona del que dijo que “sabemos que, a pesar de tener tan sólo seis victorias, es un equipo con mucha calidad y físico. Es un rival peligroso que puede ganar en cualquier campo”.