El Covirán Granada no se fía del Juaristi, su próximo rival en la lucha por el ascenso a la ACB

El Covirán Granada afronta este domingo una de esas citas en las que tiene mucho más que perder que de ganar. Los de Pablo Pin se desplazan este sábado hasta tierras vascas, concretamente hasta Azpeitia para enfrentarse el domingo al Juaristi ISB (17:00 horas), conjunto que está peleando por no descender y que acumula actualmente la peor racha de resultados con cinco derrotas seguidas.

En una competición como la LEB Oro en la que hay constantes sorpresas, los rojinegros viajan hasta el País Vasco sabedores que no se pueden relajar. Los de Iñaki Jiménez Ruiz de Azua han ganado tan sólo nueve partido en 29 jornadas pero entre ellos, logró el triunfo ante Estudiantes por 88-72 y es por ello por lo que el cuerpo técnico ha trabajado durante toda la semana para evitar un exceso de confianza en sus jugadores.

El colchón

La derrota el pasado lunes de Estudiantes ante Coruña por 19 puntos ha provocado que los de Pin vuelvan a tener un colchón de cara a la recta final de la campaña, a la que le restan tan sólo cinco duelos para que concluya. De hecho, el nerviosismo se ha instalado en la entidad del Ramiro de Maeztu y, pese a haber logrado recientemente la Copa Princesa, las recientes derrotas ante Covirán y el cuadro gallego han provocado que ‘Jota’ Cuspinera deje de ser técnico de la entidad madrileña. Cargo que ha asumido Diego Epifanio, de mal recuerdo para el Covirán pues fue el técnico que le arrebató el ascenso la pasada temporada con Breogán de Lugo.

Los rojinegros deben enfrentarse a Prat y Almansa en casa y deberán viajar, además de al Juaristi esta jornada, a Castellón y Cáceres. Por el contrario, a Estudiantes le resta Gipuzkoa, Palencia, Oviedo y Palma (duelo pendiente de la jornada 20 que se disputará el miércoles 27) en el WinZink Center y acudirán a Huesca ya descendido y, sobre todo, a Girona donde le espera Marc Gasol.

Pero a Pablo Pin el calendario que más le preocupa es el siguiente partido. Si gana cuatro partidos más su equipo jugará en la ACB la próxima campaña y no dependerá de nadie. Por ello, citas como las que tiene el domingo son fundamentales para mantener la distancia con su más inmediato perseguidor y dar un pasito más hacia la Liga Endesa. Al técnico granadino no le gusta hacer cuentas y recientemente trascendió un mensaje enviado a sus jugadores y resto del club en el que señalaba que no debían “autopresionarse”, evitando hablar de “finales” por ello “aumenta la presión y la sensación de no poder fallar”.

El mensaje

De ahí que pidiera olvidar el planteamiento de que cada partido que resta es una final y centrarse en el “día a día, entrenamiento a entrenamiento” y cambiar el “no podemos dejarnos ni una” por un “voy a jugar con la mayor concentración posible”. Concluyendo Pin que “encontremos la llave antes de llegar a la puerta”. Un mensaje que sirvió de cara a la cita ante el Alicante y no tanto frente a Gipuzkoa en el que reconoció que vio en la cara de sus jugadores “demasiada responsabilidad”, tal y como indicó en rueda de prensa al término del encuentro frente al cuadro de San Sebastián.

Tras la cita de este domingo, el Covirán se medirá al CB Prat el domingo 1 de mayo a las 18:30 h.. Aunque en un principio estaba previsto que se jugara a las 18:00 h., la coincidencia horaria con el choque que el Granada CF jugará frente al Celta de Vigo en el Estadio Nuevo Los Cármenes en el que se juega gran parte de su permanencia en LaLiga Santander, ha provocado que la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas haya optado por retrasar media hora su cita ante los catalanes.