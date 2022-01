El Covirán Granada, cerca de hacer historia

El Covirán Granada logró ante el TAU Castelló una de esas victorias que les hace crecer a un equipo. Ya no sólo por sumar la quinta consecutiva y seguir, con un partido más, liderando la tabla clasificatoria de la LEB Oro, sino porque se logró demostrando un gran potencial cuando el grupo de jugadores dirigidos por Pablo Pin decidieron de ponerse el mono de trabajo.

Sacaron su talento para superar a un rival que le sorprendió en el arranque con un gran acierto ofensivo. Pero duró lo que tardó la maquinaria rojinegra en engrasarse.

Ya queda menos

Restan tan sólo dos jornadas para el final de la primera vuelta y el Covirán está muy bien posicionado para poder jugar por primera vez en su historia la Copa Princesa de Asturias, que además de dar prestigio a la entidad, el ganador tendrá asegurado el segundo puesto de la clasificación de la liga con la ventaja que ello supone en unos futuribles play off de jugar con el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. Eso, un posible ascenso a la Liga ACB suele resultar decisivo, aunque no lo fue la pasada campaña para el cuadro granadino ante el Breogán.

Niang

La cita ante los castellonenses contó con una figura que destacó por encima de todos. Fue el pívot senegalés Mamadou Niang. Hasta el momento no había ofrecido un rendimiento similar tras sufrir una lesión. Sus números fueron espectaculares y a ese nivel, el club no necesitará firmar a nadie para que refuerce el juego interior, aunque no estaría de más si se quiere apostar por intentar dar el salto a la máxima categoría del baloncesto español. Anotó catorce puntos con un excelente porcentaje del 85,7% gracias a sus 6 de 7 en tiros de dos. Algunos de ellos fruto de machacar el aro rival que provocó que el Palacio de Deportes se rindiera a sus pies. Sobre todo porque, además, puso tres tapones, recogió doce rebotes (cuatro de ellos en ataque) y levantó al público de sus asientos gracias a su intensidad. Como dijo Pin en la rueda de prensa posterior al choque, dominó el choque a su antojo.

El rebote

Pero, sin duda, una de las grandes noticias ante los de Toni Ten fue el abrumador dominio de ambas zonas a nivel reboteador. Las estadísticas oficiales reflejan un 42-24 a favor de los granadinos, pero hubo un factor decisivo. Éste no fue otro que el rebote ofensivo de los levantinos. Al descanso se fueron sin captura ni un balón en la pintura rojinegra, y tan sólo uno tras la disputa de los tres primeros cuartos. Los otros cinco fueron con el duelo prácticamente sentenciado. No conceder segundas opciones es clave y en esa faceta tiene mucho que ver el compromiso de todos los componentes del plantel. Dominar los aros es determinante y en el Covirán lo saben.

La cita

El técnico granadino del Covirán quiso aprovechar la comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje a todo el entorno de la entidad. El domingo llega al Palacio de Deportes el Cáceres en el que iba a ser el último envite de la primera vuelta. No será así porque aún resta por jugar ante Almansa pero de ganar, los de Pin pondrán prácticamente los dos pies en la Copa Princesa. Por ello, le dio la importancia a una cita que puede ser histórica para que la instalación del Zaidín presente una gran entrada. La coincidencia con el duelo del Granada CF ante Osasuna dos horas después hará que presumiblemente haya un gran ambiente. Eso quiere aprovecharlo la entidad para tratar de ganar más adeptos de cara a la segunda vuelta de la competición en la que la dinámica en la que se encuentran hace albergar grandes esperanzas.