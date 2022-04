El Covirán Granada activa el 'modo Copa Princesa', una cita que nadie quiere perderse

Desde que sonó el pasado martes la bocina del final del partido ante el Melilla Sport Capital, el Covirán Granada tiene activado el ‘modo Copa’. Aunque las peñas cantaron el ya famoso “sí, sí, sí, nos vamos a Madrid” ante el espectáculo que estaban ofreciendo sus jugadores ante el cuadro norteafricano, Pablo Pin no quería pensar en la Copa Princesa hasta que terminara la cita ante los melillenses.

Pero una vez conseguida la vigésima primera victoria de la temporada, toca prepararse para una cita que es histórica y que, como tal, ha organizado la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas. La plantilla rojinegra se desplazará a tierras madrileñas el sábado. Saldrá a las 8:00 horas para llegar a Madrid al mediodía. De hecho, a las 18:00 h. tendrá sesión de tiro en el histórico pabellón del Polideportivo Antonio Magariños de la calle Serrano.

Un título oficial

La final tendrá lugar el domingo a las 12:30 h. en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, también llamado WiZink Center por motivos de patrocinio, que es un pabellón multiusos situado en el centro de Madrid con capacidad para 15.500 espectadores. Y allí acudirán los aficionados del Covirán con el sueño de conseguir un título oficial, que sería el tercero de la Fundación CB Granada tras lograr dos copas LEB Plata.

Pero este título es más especial. Y es así porque se mide al gran favorito al ascenso a la Liga Endesa-ACB, que a día de hoy está por detrás de los de Pablo Pin en la tabla clasificatoria aunque empatados a victorias y derrotas. Lo curioso de la cita es que siete días después ambos equipos se volverán a ver las caras pero ya en la liga LEB Oro en un envite que puede resultar clave de cara a la recta final del campeonato.

Nadie se quiere perder la cita. Medios de comunicación, autoridades y aficionados estarán presentes aunque, por terminar la primera vuelta liderando la tabla clasificatoria, los seguidores estudiantiles, conocida como la Demencia, serán mayoría como no puede ser de otra manera. El ‘Estu’ ha puesto precios populares pero unos 750 valientes, según estima la entidad granadina, se darán una paliza para dar su apoyo en un encuentro que, al margen del título, tiene doble premio.

El premio

El vencedor de la Copa Princesa de Asturias tendrá asegurado el segundo puesto de la Liga y, por tanto, el factor cancha a favor en las eliminatorias de playoffs en caso de terminar la competición regular clasificado entre la segunda y la quinta plaza de la tabla. Un dato que no hay que no es baladí pues, aunque ambos finalistas aspiran a ascender de manera directa y eso se logra quedando primero en la fase regular, en caso de no ser así, ganar el título conlleva ese ‘regalo’.

Autoridades y televisión

Han confirmado su presencia en el duelo el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca; el concejal de deportes, José Antonio Huertas así como María de Nova Pozuelo, directora general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía. El duelo tan sólo se podrá vivir por televisión por la aplicación LaLigaSportsTV para que el que es necesario abonarse.