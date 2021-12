El Covirán Granada más cerca de jugar la Copa Princesa, primer objetivo de la temporada

El Covirán Granada cerró 2021 con un nuevo triunfo que estuvo marcado por la capacidad que tiene este equipo para sobreponerse a los problemas. Tras un largo viaje en autobús, con tan sólo ocho jugadores de la primera plantilla junto a dos canteranos y en un cancha incómoda más propia de Liga EBA, los de Pablo Pin sacaron el choque adelante ante un rival repleto de juventud pero que durante un momento puso en aprietos a los rojinegros.

Son ya diez las victorias conseguidas y aunque la clasificación está desvirtuada por la cantidad de encuentros que se encuentran aplazados, a buen seguro que a los aficionados nazaríes les gusta mirar la clasificación. Una tabla que encabeza su equipo, por encima de Estudiantes aunque los madrileños cuentan con un partido menos disputado. Terminar primero supone ascender directamente a la ACB. Un sueño de toda una ciudad pero que aún queda muy lejos.

Recursos

Si algo quedó claro en el duelo ante el CB Prat es que el Covirán cuenta con muchos recursos. Sin Jacobo Díaz al dar positivo por coronavirus, además de no poder contar con Joan Pardina y Christian Díaz, con apenas ocho efectivos los de Pin mostraron que cuando uno tiene un mal día, hay otros compañeros que lo suplen. Fue el caso de Thomas Bropleh. El de Denver, pese a estar en cancha 31 minutos, no estuvo tan acertado como en anteriores citas. Su 1 de 6 en triples (su equipo hizo un pobre 4 de 24) no fue una rémora para que su equipo ganara. Lluís Costa, que está a un gran nivel, y David Iriarte suplieron al norteamericano demostrando que los nazaríes no dependen de nadie esta temporada.

Más cerca

Jugar por primera vez en la historia de este club la Copa Princesa está más cerca. Restan cuatro partidos para el final de la primera vuelta y se está en una muy buena posición para disputarla. En principio, los cinco equipos con más opciones de jugarla sería, además de Estudiantes y Covirán, Oviedo, Lleida y Palencia. El día 4 de enero, a priori, se pondrán al día con el duelo aplazado ante Alicante y, posteriormente, los rojinegros deben medirse al TAU Castelló, Cáceres y Almansa. No son encuentros fáciles pero sus rivales tiene un calendario en algunos casos más duros.

El problema

Sin embargo, cada vez está más en duda que la primera vuelta pueda concluir el domingo 23 de enero que es cuando está previsto que concluya. Son ya 16 los encuentros aplazados en total en la LEB Oro debido a los casos positivos de Covid-19 en las distintas plantillas de la categoría. Teniendo en cuenta las fiestas navideñas y que por calendario restarían tres jornadas más para completar las 17 de la primera ronda, se antoao muy complicado que la clasificación esté al día para el citado día 23. Principalmente porque la evolución de la pandemia es imprevisible y hay equipos con hasta tres duelos pendientes.

Protocolo

En las últimas semanas, el Covirán ha sufrido dos casos de Covid-19 en su plantilla. Primero fue James Ellisor pero apenas estuvo aislado un par de días. Dio negativo en una PCR y pudo jugar antes Estudiantes. Esta semana ‘cayó’ Jacobo Díaz y se perdió la cita ante el CB Prat. La plantilla se va a ir de descanso con motivo de fin de año unos días y deberá tener mucha precaución porque la Federación Española de Baloncesto ha cambiado el protocolo y ahora se considera brote más de dos casos. Nadie lo desea pero desgraciadamente la tónica en todos los deportes es que a la vuelta de las vacaciones haya muchos casos positivos. Pin y su cuerpo técnico ya están rezando para que a la vuelta a los entrenamientos no vea mermada aún más su plantilla.

¿Un esfuerzo?

Ante la situación que se está dando y siendo previsor, la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas lleva tiempo planteándose completar las doce fichas con un nuevo jugador. Si se quiere aspirar a todo viendo el rendimiento que está ofreciendo el actual plantel, una pieza más en el juego interior le vendría muy bien a Pin. Si a ello se le suman los dos jugadores que se encuentran lesionados, el cuerpo técnico podría administrar mejor los minutos. Un aspecto fundamental para la recta final de la campaña como ya quedó de manifiesto el curso pasado, al que llegaron con muy poca gasolina. Hay algunos que llevan casi dos meses jugando en torno a 30 minutos por partido y eso, a la larga, se nota. Esta semana Estudiantes ha firmado a Kevin Larsen, clave en el ascenso de Breogán. Ya lo hubiera querido Pablo Pin para que estuviera a sus órdenes.