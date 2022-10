Las estadísticas individuales demuestran el buen arranque del Covirán Granada

Con un balance de una victoria y una derrota, el Covirán Granada ha debutado en la ACB con buen pie. Y los números así lo demuestran. Las estadísticas en el baloncesto dicen mucho, aunque no todo. Pero sí es una buena muestra para valorar el rendimiento de los jugadores. Pablo Pin, técnico rojinegro, no es muy amante de contar con un par de jugadores que destaquen en exceso y el resto no aparezcan prácticamente en esos listados numéricos. A él le gusta que su equipo sea un bloque, que todos aporten como se demostró ante Manresa, en el que nueve de los once componentes del plantel anotaron.

Pero siempre hay efectivos que destacan por encima de los demás y tras las dos primeras jornadas en la Liga Endesa, Thomas Bropleh y Luke Maye son los que, numéricamente, más han aportado. De los dos, el caso de Bropleh es el más llama la atención. A sus 31 años y tras cuatro años en España, le ha llegado tarde su debut en la máxima categoría pero lo está aprovechando. Tras los duelos ante Fuenlabrada y Manresa, es el tercer jugador de la ACB que más puntos anota, un total de 39 y el segundo con mejor media, 19,5. Por delante en el total se encuentran Jerrick Harding (Manresa) y Kyle Guy (Joventut) pero el segundo, tan sólo ha jugado un encuentro en el que anotó 40 puntos.

60% en triples

Esa capacidad anotadora le ha llevado a ser el undécimo jugador más valorado con 17 puntos por encuentro. Y es que en ello ha tenido mucho que ver su excelente 60% en triples que acumula. Pero Bropleh no es el único que ofrece buenos números. Un puesto por debajo en valoración se encuentra Luke Maye, con 17 puntos por cita. Ello es posible por su 100% de acierto en tiros de dos, aunque es cierto que tan sólo ha lanzado cuatro veces.

Ha sido su capacidad reboteadora y anotadora lo que le está convirtiendo en una pieza clave para Pin. Con 14,5 puntos por partido y ocho rebotes de media, es el segundo jugador con mejor promedio de la categoría, tan sólo por detrás de Ethan Happ del Breogán. Y es que suma seis capturas en defensa en los 28 minutos que está en pista, el quinto que más juega de todos los integrantes de la Liga Endesa. Un minuto más que Bropleh que están en cancha 27.

El asistente

Por último, Alex Renfroe es el jugador que más asistencia da en total, con una media de 7,5 (15 en total), las mismas que Andrew Albicy (Gran Canaria) y Guillem Vives (Joventut). El pasado sábado dio nueve pases por seis frente a Fuenlabrada.