El Covirán Granada cumple nueve años en constante crecimiento y con la ACB como meta

Este lunes hace, exactamente, nueve años que el Fundación CB Granada echó a andar. Es difícil crecer más que el club nazarí en un periodo de tiempo tan condensado desde su fecha de fundación y más aún teniendo en cuenta las extraordinarias circunstancias en las que lo hizo. Podría decirse que la entidad granadina nació ‘dos veces’. Pero mejor empecemos por el principio.

El origen de la Fundación CB Granada data de principios del año 2006, cuando se hizo público un gigantesco proyecto con el Club Baloncesto Granada a la cabeza, la creación de una ciudad deportiva como principal adalid y donde también estaba prevista la construcción de un nuevo pabellón para cuando el Palacio de los Deportes no estuviese disponible, obras que nunca se hicieron.

Inicios

En el acto, que tuvo lugar en la antigua CajaGranada, se presentaron por primera vez el logotipo y los objetivos de la división nazarí: promocionar la práctica del baloncesto y otros deportes en general, conceder becas y ayudas para estudiantes, y preparar y formar a personas que ayudaran en la investigación para la mejora del desarrollo de la actividad física en la provincia en colaboración con la Universidad. Aunque su principal función sería otra: reforzar el trabajo de cantera del equipo puntero en la provincia.

Es aquí, ya situados en el año 2012, donde llega el ‘segundo’ nacimiento del club. La temporada 2011-2012, plagada de problemas económicos e institucionales termina con el descenso deportivo del CB Granada a la Liga LEB Plata y, poco tiempo después, el club anunció la liquidación de la entidad y con ello su desaparición.

Tres ascensos y dos copas LEB Plata son el bagaje del cuadro rojinegro

Durante aquel doloroso verano, Óscar Fernández-Arenas se hizo con el mandato de la Fundación y marcó como meta, a corto y medio plazo, salvar las escuelas. Los casi 400 deportistas que había ‘en nómina’ y la creación de un equipo sénior en el verano de 2012 con un grupo de jugadores y amigos, que no cobraban y tenían otras ocupaciones, entrenando en torno a las 22:00 horas de la noche por puro amor al baloncesto finalmente se logró. El objetivo era mantener vivo el espíritu del baloncesto a nivel provincial.

Primera Nacional

La FCBG empezó a disputar sus encuentros en Primera Nacional en el Pabellón Veleta en la campaña 2012-2013 pero no tardó en dejarlo pequeño gracias al incesante incremento de espectadores a los partidos. La trayectoria de la escuadra rojinegra fue meteórica. En la primera campaña de la Fundación, por aquel entonces Tourapp Granada, consiguió el ascenso a la Liga EBA tras vencer al Baza en la semifinal de la Primera Nacional.

Sólo tardó dos años más en volver a conseguir otro salto de categoría, esta vez a la Liga LEB Plata, lo que significó el paso definitivo a ‘ocupar’ el Palacio de los Deportes. Esta vez se dio gracias a vencer el play off en Albacete, a los que los granadinos llegaron con la vitola de ‘Cenicienta’.

No contento con el paso a la categoría de bronce del basket nacional, Pablo Pin siguió agrandando su legado a base de sudor, trabajo y fe. De nuevo, los resultados no tardaron demasiado en llegar. El periplo en la ‘tercera división’ división del baloncesto nacional duró únicamente tres años y durante el mismo se ganó la primera Copa LEB Plata en una final contra otro histórico, el Lucentum Alicante. No obstante, aquella felicidad por levantar el título se tornó tristeza con la disputa del play off de ascenso, cuando el Zornotza, con David Iriarte en plan estrella, mandó a la lona a los rojinegros en un quinto partido con el coliseo nazarí casi hasta los topes.

Un año más tarde, el alivio fue descomunal. Se repitió el triunfo en la Copa LEB Plata –es uno de los tres equipos que cuentan con un mayor número de estos trofeos– y volvió al punto de partida en el que el extinto Club Baloncesto Granada se despidió del baloncesto para siempre: la LEB Oro.

Después de un final de campaña muy disputado en el que hasta tres conjuntos se disputaron la primera plaza (la cual otorgaba el ascenso de forma directa sin necesidad de jugar play off), el Covirán Granada logró el objetivo el 14 de abril de 2018, a una jornada de terminar la liga, después de ganar al Basket Navarra en su cancha.

LEB Oro

La Fundación CB Granada necesitó menos de doscientos partidos y seis años para pasar de Primera Nacional a la LEB Oro. En su debut en Oro en la temporada 2018-2019, el club acabó el curso en octava posición con un balance favorable de 20 victorias y 14 derrotas. Esta posición en la tabla, que le dio derecho a jugar play off, terminó con una triste derrota ante Palma. Al año siguiente, y con las esperanzas recargadas, el equipo sufrió de una irregularidad que acabó adjudicándole la decimotercera posición antes de la cancelación de la temporada por culpa del Covid-19.

Roza la ACB

La pasada campaña rozó el ascenso. En una temporada marcada por la pandemia y la ausencia de público en las gradas durante gran parte del curso, los de Pin fueron de menos a más. Tras una más que notoria liga regular, los pupilos de Pablo Pin iniciaron la segunda fase partiendo desde la tercera posición y terminaron haciéndose con el primer lugar gracias a un balance global de 13-5. Venció a Real Murcia y Coruña en una intensa serie para acceder a la gran final frente a Breogán.

En el primer duelo disputado en el Palacio, se impusieron a los lucenses. La ACB estaba a tan sólo un triunfo pero en tierras gallegas cayó derrotado y en Granada, en el tercer y último choque, Breogán les pasó por encima y terminó con las ilusiones de club y afición. El 8 de octubre arranca la décima campaña de la historia de un club con una trayectoria meteórica.