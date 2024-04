El Covirán Granada ya conoce el horario de su último partido de liga

El Covirán Granada ya sabe el horario de su último partido de la temporada en la Liga Endesa que le enfrentará al Gran Canaria en el Palacio de Deportes. La ACB ha confirmado que la trigésima cuarta jornada se disputará el domingo 12 de mayo y que los partidos con los equipos implicados en la lucha por el play off o el descenso se jugarán a las 18:30 horas y el resto de encuentros a las 12:30 h..

No obstante, a la conclusión de la jornada 32, que se disputará el fin de semana del 4 y 5 de mayo, se anunciarán los horarios de los partidos de la última jornada. Pero todos aquellos encuentros con implicación directa para el play off por el título, como es el caso del Gran Canaria, o por los puestos de descenso de los que trata de eludir el conjunto de Pablo Pin, se jugarán en horario unificado a las 18:30 h., mientras que el resto podrán adelantarse a las 12:30, si bien el Lenovo Tenerife-BAXI Manresa se disputaría a las 13:00 h. (12:00 hora canaria) en caso de no formar parte del horario unificado.

Y es que los rojinegros jugarán el viernes 10 en Zaragoza ante el Casademont a las 20:30 h. en la penúltima cita y última de salida. Se da la circunstancia, que en ese fin de semana, el Real Madrid de fútbol visitará el Estadio Nuevo Los Cármenes para medirse al Granada CF y que, tras clasificarse para las semifinales de la Champions League, jugará su partido el miércoles 8, por lo que lo más probable es que la Liga de Fútbol Profesional fije el horario de dicho encuentro entre rojiblancos y madridistas el domingo 12, por lo que podrían coincidir ambas citas salvo que se establezca el choque a las 14:00, 16:15 o 21:00 h..