El Covirán Granada obra el 'milagro' y seguirá un año más en la Liga Enesa

El Covirán Granada logró la proeza. A pesar de todas las dificultades en forma de lesión de hombres importantes, el conjunto de Pablo Pin seguirá un año más en la Liga Endesa. Y será así tras vencer al Joventut de Badalona (73-62), lograr su mejor racha de resultados del curso, tres triunfos seguidos, y aprovechar la derrota del Betis Baloncesto que cayó ante el Real Madrid a seis segundos del final. El objetivo se logró como más se disfruta, sufriendo.

En un ambientazo con todo el pabellón de rojo, el choque arrancó con un triple de Luke Maye pero pronto la Penya comenzó a mandar. La igualdad de los tres primeros minutos se disipó ante la falta de acierto de los rojinegros. En especial de Joe Thomasson, que falló sus primeros seis tiros. A los de Pablo Pin les costó mucho superar la defensa del conjunto entrenado por Carles Duran.

Atascados

Esto provocó que el Covirán tuviera que apurar mucho sus posesiones y atacara demasiado en estático, algo que no le gusta tanto. Y eso se reflejó en el marcador. Para empezar con 5-10 que llegó a ser 5-13. Pese a gozar de lanzamientos en algunos casos liberados, el balón no entró. El técnico local paró el partido a 4:38 del final del primer cuarto. No quería ni un ápice de relajación. Había mucho en juego, todo el trabajo de la temporada, y cualquier mínimo detalle era clave.

Los rojinegros no cuajaron un buen tercer cuarto pero supieron mantener la calma

Pero la tónica tras el breve receso siguió siendo la misma, con muchos problemas en ataque. Los visitantes, por su parte, trataron de hacer daño por dentro con Tomic, Simon Birgander y Vladimir Brodziansky como protagonistas. Pero la entrada de Michael Caicedo le dio otro aire al juego de los granadinos, en especial por su intensidad defensiva. El jugador cedido por el Barça anotó dos mates seguidos en la recta final que acercó a su equipo en el electrónico, pero una última canasta de Kyle Guy cerró el primer acto con un 14-19 y un 6 de 20 en tiros de campo.

Mejor cara

Pero en los siguientes diez minutos, el Covirán ofreció la cara que sus más de 8.000 seguidores presentes en las gradas del Palacio de Deportes querían. La de un equipo agresivo atrás, que mueva el balón con criterio en cancha delantera y, cuando se podía, correr. Y esa imagen la vio. Pese a que Thomasson siguió sin anotar, no cesó en su empeño. Pero su relevo lo tomó Thomas Bropleh que fue el que metió de llenó a los de Pin en el encuentro. El de Denver anotó dos triples seguidos y tras una canasta de dos de Andrés Feliz, anotó otros dos puntos más, ocho seguidos, que acercó a un punto a su equipo.

Los rojinegros tuvieron varias posesiones para ponerse por delante y, por fin, lo consiguieron gracias a Luke Maye. La defensa zonal en un primero momento, y la alternancias de las mismas, provocó dudas en los verdinegros, de ahí que su Duran parase el choque a 4:25 del descanso con 28-24. La afición granadina presionó como nunca en esta temporada y se llegó a lograr un parcial global de 14-5. Pero el Joventut no se puso nervioso, siguió a lo suyo con Tomic como acaparador del juego de ataque aprovechando la presencia de David Iriarte en pista, y volvió a ponerse por delante. Afortunadamente, Joe Thomasson ya había anotado, aunque gastó ocho lanzamientos para anotar tan sólo uno, en concreto un triple a los que sumó dos tiros libres. Un último parcial de 0-6 dejó el 31-35 al receso y con todo por jugar. Pero había ganar y estar pendiente del partido en Madrid, donde los campeones de la Euroliga empataban con el Betis Baloncesto.

Segunda parte

La segunda mitad arrancó con intercambio de canastas pero había que mejorar sobre todo en el rebote. Bropleh mantuvo a su equipo vivo que no lograba ponerse por delante. Y eso no lo desaprovechó el Joventut, que con dos triples de Guy puso en ocho la diferencia a superar (40-48) y encima el Betis iba ganando. La ansiedad comenzó a pasar factura pero aún restaban catorce minutos de partido.

Brodziansky lanzó a la Penya nueve arriba, la máxima del partido. Pero entre Maye y Bropleh no era suficiente para lograr la remontada. Faltó la aportación de más jugadores en pista delantera y calmar los nervios, esos que señaló Pin que iban a ser claves. Pese al mal juego realizado en el tercer cuarto por los locales, los de Carles Duran marcharon cinco arriba (47-52) al término del tercer periodo, en el que había muchas cosas por mejorar. Sin embargo, la renta no era excesiva. En Madrid seguían ganando los sevillanos.

En la recta final los de Pablo Pin calmaron sus nervios y lograron remontar

Y se entraron en los últimos diez minutos con todo por decidir. De nuevo Bropleh estrenó el electrónico desde el tiro libre y Lluís Costa, con un triple, permitió igualar la contienda. Incluso pudo ponerse por delante pero Ndoye no acertó en la pintura pero sí Caicedo, a campo abierto, que devolvió el mando en el marcador al Covirán. Pero Joel Parra, con un triple desde la esquina apurando la posesión, silenció el Palacio. Se pasó a una fase de alternancias en el marcador.

La fiesta

Bropleh asumió la responsabilidad y con un triple a 4:43 del final dando la máxima ventaja al Covirán (60-55) con el Palacio cantando el “Sí se puede” y el Madrid a un punto del Betis. Con cinco arriba se entró en los últimos tres minutos. No obstante, Brodziansky no quiso que fuera tan fácil. Un 2+1 de Ndoye y Maye dejaron el choque encarrilado (ocho puntos de ventaja) pero la atención estaba en Madrid donde el los de Chus Mateo lograron la remontada con una última canasta a falta de seis segundos. Con diez arriba, la emoción invadió el Palacio. El choque en el WiZink Center terminó y la derrota no peligraba. Se hizo lo más difícil y se logró. Granada seguirá siendo de ACB un año más. El Covirán Granada es de ACB.