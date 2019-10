"Parece que vamos a jugar ya en ACB"

El Covirán arrancará este sábado una de las fases más duras de su calendario. En apenas catorce días se deberá enfrentar a cuatro duros rivales, Melilla y Breogán en casa y Palma y Orense a domicilio. Pero lo hace desde una posición privilegiada como es el liderato. Sin embargo, Pablo Pin quiso salir a la palestra para frenar la posible euforia que pueda existir en el entorno rojinegro.

El técnico granadino tenía claro de lo quería hablar en su comparecencia ante los medios de comunicación y no dudó en señalar que “se habla mucho del liderato que tenemos, compartido con cinco equipos más, por cierto, pero parece que el año que viene vamos a jugar en ACB y el siguiente en Euroliga”. Pin, que agradeció el apoyo y el cariño que le dan a él y a sus jugadores en el día a día, apuntó que “no podemos levantar faltas expectativas y dejar de ser humildes. Hay que tener claro nuestro objetivo. Es muy importante seguir teniendo los pies en el suelo y saber que hay equipos mejores, con más poderío económico pero nosotros, a base de trabajo, vamos a intentar ponernos a ese nivel”.

Pies en el suelo

Y continuó declarando que “no se nos vaya la cabeza porque ya he vivido una situación similar. Creo que el deporte nos enseña mucho y tenemos que aprender del pasado y no venirnos arriba. En nuestra cabeza no existe la palabra liderato. No hemos hecho nada, sólo llevamos cuatro jornadas”.

Incluso llegó a reconocer que “ha habido gente, tras ganar una Copa LEB Plata y caer en un quinto partido de semifinales en play off, que ha tildado esa temporada como un fracaso”, en alusión a la campaña 2016-2017, de ahí que manifestara que “eso es injusto. No sé si hay muchos equipos en Granada, en cualquier deporte, que han ganado en su competición una Copa. Creo que no”.

En cuanto a Melilla, rival de este sábado en el Palacio de Deportes (18:30 horas), advirtió que “no tiene el poderío económico de otros años, pero yo le cambiaría el presupuesto. Eso se ha notado en su plantilla pero no deja de ser un buen equipo pese a que aún están encajando piezas”. Por tanto, avisó a sus jugadores porque “no nos podemos relajar pensando que su nivel ha bajado. Sigue siendo un equipo potente con un entrenador que conoce la LEB Oro a la perfección que lleva mucho tiempo en ella”.

Potencial

En concreto, destacó el potencial del conjunto norteafricano entre los que resaltó a “Matulionis y Agada, que están jugando muy bien, pero otros como Didac Cuevas o Javi Marín están produciendo muchísimo, nada menos que treinta puntos por partido entre canastas y asistencias”.

Para el preparador rojinegro, la clave del choque puede estar "en en el rebote". Y lo argumentó señalando que “Melilla rebotea muy bien y, además, tiene jugadores muy grandes. En ataque, por ejemplo, Fede Uclés está capturando casi cuatro rebotes por partido”. Pero además, el objetivo para ganar debe ser "llevar el partido a cinco contra cinco que es donde nos movemos bien. A ellos les gusta jugar a campo abierto, con un ritmo rápido porque tiene jugadores para ello y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para imponer nuestro estilo".