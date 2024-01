El Covirán Granada logra una victoria importantísima ante el Obradoiro (77-74)

El Covirán Granada logró una importante victoria ante el Monbus Obradoiro (77-74), un rival directo en la pelea por la permanencia. El duelo fue dominado en todo momento por los rojinegros que, además de sumar su sexta victoria del curso, le ganaron el basket average con la trascendencia que eso puede tener a final de temporada.

Ambos equipos eran conscientes de la importancia del choque y se notó, sobre todo en la primera mitad. El conjunto de Pablo Pin salió mandando en el electrónico del Palacio de Deportes (cuando funcionaba claro), con una primera canasta de Cristiano Felicio y un triple de Lluís Costa. Y eso que los locales arrancaron abusando del triple. La dupla formada por Thomas Scrubb y Jordan Howard comenzó a funcionar y equilibraron el choque.

Hasta que no transcurrieron siete minutos, el técnico granadino no hizo uso del banquillo dando confianza a su quinteto habitual que, sin embargo, no estuvo acertado ante el aro contrario. Tras un triple de Jonathan Rousselle, Obradoiro reaccionó y gracias a Scrubb se puso por delante 13-18. Pero a partir de ahí se bloqueó. No obstante, no hay que quitarle méritos a los rojinegros, que comenzaron a defender y de qué manera. Pin lo había intentado todo, dándole minutos a todo salvo a Artur Konontsuk. Pero dio con la tecla con el quinteto más defensivo y, a partir de ahí, creció y mucho.

Un triple de Christian Díaz permitió empatar justo antes del primer cuarto y desde entonces, el que pasó a mandar fue el Covirán, que se fue al primer receso 18-18. Un 31% en tiros de campo explicó el escaso rendimiento ante el aro rival. Pero el susto lo dio Rousselle que tuvo un problema en la rodilla que, afortunadamente, no fue a más.

Parcial de 16-0

Tras endosarle a los de Moncho Fernández un parcial de 5-0, el inicio del segundo cuarto fue lo mejor del encuentro. Un triple de Costa y una canasta de Kairys, que volvió a ofrecer unos grandes minutos, obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto a 7:41 del descanso. El parcial era de 10-0 pero llegó a ser de 16-0, de forma que se pasó del 13-18 al 29-18, que fue la máxima renta que tuvieron los de Pin en el primer tiempo del choque. Y todo ello, sin Joe Thomasson y Kwan Cheatham en cancha.

La gran defensa permitió controlar el partido hasta que Artem Pustovyi rompió la mala racha gallega. El Covirán aprovechó el momento pero lo pudo hacer mal. No lo hizo, y gracias a Jordan Howard y Marek Blazevic, el ‘Obra’ fue recortando diferencias. Por fin anotó Cheatham y tras gozar de rentas en torno a cinco o seis puntos, Felicio permitió a su equipo irse al descanso ocho arriba (42-34).

Cheatham inauguró el marcador tras el receso con un triple y Thomasson hizo lo propio. Aunque la sensación era que los de Pin tenían controlada la cita, no se podían relajar ante un rival directísimo en la lucha por la permanencia. En el duelo Pustovyi-Felicio saltaron chispas pero la ventaja estuvo entre los ocho y la decena de puntos. Los de Santiago de Compostela no terminaron de acertarse ni el Covirán supo romper el choque.

Thomasson el líder

Cheatham y Thomasson fueron entrando en calor y cuando eso pasa, a los granadinos les va bien. Dos faltas seguidas pitadas a Evaldas Kairys encendió al Palacio. Pero el hijo del que fuera hijo del extinto CB Granada Wayne Tinkle asumió la responsabilidad y volvió a meter a Obradoiro en el partido. Se puso a seis. Pero un triple de Iriarte que, además, provocó una falta en ataque de Pustovyi calmó los ánimos de los visitantes. Y a ello contribuyó Thomasson, que se enchufó de manera definitiva para darle a su equipo la máxima renta del duelo, 14 puntos (62-48) tras un parcial de 8-0. Moncho Fernández paró el choque y, al menos, logró que sus jugadores redujeran la diferencia en cuatro puntos, para irse al último cuarto diez abajo (62-52).

Restaban diez minutos y mucho partido pero el nivel defensivo rojinegro fue el mejor de la temporada. Los santiagueses comenzaron a mover mejor el balón y, gracias a Blazevic, redujeron tres puntos pero apareció Kairys, que fue de lo mejor de su equipo, para anotar la primera canasta del periodo decisivo. Los minutos fueron pasando y la renta local siguió siendo similar con la diferencia de que tuvieron más de seis minutos con la ventaja de tener bonus y lanzar tiros libres con cada falta recibida.

Nervios finales

Pero entraron los nervios y los blancos endosaron un 0-6 a un Covirán que se vio obligado a pedir tiempo muerto. A 4:21 del final, tan sólo ganaban por cuatro puntos. Y, de nuevo, Thomasson con un robo y una canasta asumió el liderazgo para calmar los ánimos en los mejores minutos de su rival. A 1:26, Álvaro Muñoz anotó dos tiros libres dejando un apretado 70-67 en el marcador. Una antideportiva dio un respiro y más con la ‘bomba’ de Thomasson y otra de dos tras una gran entrada a canasta que provocó que el Palacio coreara el “MVP” pues gracias a él, dejó casi sentenciado el partido, pese a una última reacción visitante que se acercó a dos. A cinco segundos, los gallegos tuvieron la posesión para llevar el choque a la prórroga pero un triple muy forzado de Scrubb no entró y los locales sumaron un triunfo que puede ser clave. Ya quedan menos para alcanzar la salvación, que diría Arde Bogotá, el grupo de moda del momento.