Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "No vamos sobrados para fichar por fichar"

Pablo Pin tiene un nuevo contratiempo. Con la lesión de Luke Maye, tendrá que buscar durante un tiempo paliar dicha baja con los efectivos que tiene a su disposición. Pero el técnico granadino no se pone nervioso. Sabe que “todos los equipos tenemos problemas”, por lo que se centra en mejorar los aspectos del juego que llevaron a su equipo a perder ante el Real Betis.

En concreto, el preparador rojinegro considera que el rebote y la defensa serán claves en Zaragoza. Y en eso se está centrando en el día a día con sus jugadores: “Hemos estado viendo algunas cosas que tenemos que mejorar, sobre todo el trabajo en el rebote, donde no estuvimos bien ni en el último cuarto ni en la prórroga”. Además, consideró que para vencer en tierras mañas necesitan mejorar en cancha trasera. Principalmente porque “si no estamos bien defendiendo su línea exterior, será muy difícil ganar. Ellos tienen a Chris Wright, Jessup, Santi Yusta o Sant-Roos y si no apretamos bien generan muchas ventajas también para sus compañeros interiores”.

Los tiros libres

Otro de los aspectos a mejorar son los tiros libres. Demasiados errores ante el Betis que marcaron la recta final del choque. Al hilo, Pin declaró que “los jugadores suelen tirar muchos tiros libres durante la semana y la mecánica la tienen, otra cosa es que quizá tenemos que darle una vuelta a la forma de entrenarlo mentalmente”. Una cuestión más mental porque “luego durante el partido fallas dos tiros abiertos, pierdes confianza, vas al tiro libre, fallas el primero, te presionas y fallas el segundo”. Por tanto, considera que “es una cuestión más psicológica que de falta de práctica”. Pero no quita para que afirme que “es cierto que nos está penalizando mucho porque el otro día, con un porcentaje normal, hubiéramos ganado el partido y a lo mejor en la prórroga nos hubiéramos puesto cuatro o cinco arriba pues fallamos cuatro seguidos”.

Todorovic y Ali

Respecto a Dejan Todorovic, otro de los lesionados, apuntó que “a nivel muscular apenas hay lesión pero ha trabajado de manera individual y sentía dolor. Es una lesión que va mucho con las sensaciones que el jugador tiene y, lógicamente, tiene un poco de miedo de volver a romperse”.

Cuestionado sobre si el posible fichaje del sustituto temporada de Luke Maye podría afectar a Prince Ali, con contrato temporal, declaró que “podría afectar pero con Prince estamos bastante contentos. Lo normal es que siga con nosotros pero de aquí al 25 o 25 de diciembre que es cuando tenemos que hablar con él pueden pasar muchas cosas”. En cualquier caso, tiene claro que “no se trata de fichar por fichar. Tampoco estamos sobrados como para hacer eso”.

Por lo pronto, tendrá que darle más minutos a Jacobo Díaz del que dijo que “ahora está jugando más minutos pero hay ciertas cosas todavía que tiene que mejorar, como por ejemplo en el rebote y una mayor física”.