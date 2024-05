El Covirán Granada comienza a planificar su plantilla pensando en los cupos

El Covirán Granada ya ha comenzado a planificar la próxima temporada, la tercera consecutiva en la Liga Endesa. Pese a los días festivos que se viven en la ciudad con motivo del Corpus, la maquinaria rojinegra ha echado andar teniendo en cuenta que para el curso 2024-2025 deberá renovar su plantilla de manera profunda. Entre retiradas, bajas por no dar el rendimiento que se esperaba, jugadores con ofertas mayores en lo económico tras su gran año y los cupos que obliga la ACB, todo hace indicar que Pablo Pin y su equipo tienen mucho trabajo por delante.

Aunque el club anunció cuando firmó el pasado 4 de julio que Kwan Cheatham firmaba hasta 2025, el máximo anotador rojinegro, tuvo alguna que otra desavenencia con el técnico y no parece que vaya a seguir. La retirada de David Iriarte y la marcha de Lluís Costa al Lenovo Tenerife a falta de confirmación oficial, va a generar un serio problema a la hora de los llamados cupos, que son los jugadores seleccionables. La normativa de la competición exige que cada plantilla cuente con cuatro integrantes que cumplan con ese requisito. La campaña pasada el Covirán tuvo cinco (Costa, Christián Díaz, Germán Martínez, Pere Tomàs e Iriarte) pero ya le quedan tres y dos de ellos han tenido muy poco protagonismo.

Son los casos por un lado de Christian Díaz, que jugó 29 minutos con una media de poco más de once minutos en pista para 3,8 puntos por encuentro. El otro es Germán Martínez, que ha jugado la mitad de los partidos (17) y no ha llegado a los nueve minutos en cancha cuando se contó con él. La idea del segundo es buscar un mejor futuro y más si su rol va a seguir siendo el mismo. Con Christian Díaz ocurre algo similar. Pin siempre habla maravillas de él y de su profesionalidad pero a la hora de la verdad le ha dado poca cancha. Tiene cartel en LEB Oro y quiere mayor protagismo. Por otro lado, lo normal es que renueve Pere Tomàs, por lo que habrá que acudir al mercado para firmar a tres seleccionables más, como mínimo, y complir así con el requisito de licencias que se exige. Pin sería feliz si pudiera contar con una base formada por Jonathan Rousselle, David Kramer, Pere Tomàs, Elias Valtonen, Jacob Wiley y Malik Dime. Pero una cosa son los deseos y otra, por mucho interés que hayan manifestado algunos de ellos en quedarse, es que les puedan pagar sus emolumentos. Es el caso de David Kramer quien, pese a su irregularidad, el actuar de escolta supuso un punto de inflexión en la temporada. Defensivamente ayudó mucho incluso para presionar al base rival. Tiene cartel y no será fácil renovarle aunque ha estado cómodo en la ciudad a nivel personal.

Tampoco parece claro que vaya a continuar Cristiano Felicio. No ha rendido como se esperaba una vez recuperado de su lesión. Llegó fuera de forma tras el Mundial y le ha costado ser el dominador en la zona pese a ser el tercer jugador de toda la liga que más rebotes ofensivos capturó. Incluso Pin llegó a acusarle de “falta de ambición” aunque en la recta final mejoró sus prestaciones.

Con Dani García, Edgar Vicedo y Ruben Guerrero como objetivos, el periodista de Movistar Chema de Lucas informó que Scott Bamforth, que a día de hoy ocuparía plaza de extracomunitario, y Jacob Wiley han renovado aunque el club no lo ha hecho oficial. Del segundo se valora su energía y liderazgo, además de su polivalencia y físico que en una competición como la ACB es fundamental. Sobre Dime, como pívot reserva, hay más dudas pero su final de curso ha sido muy bueno tras costarle adaptarse y no jugar en ocasiones lo que quisiera pese a hacerlo bien en citas anteriores, algo que ha reconocido hasta Pin, que llegó a decir que se merecía jugar más minutos.

En definitiva, queda mucho trabajo por hacer. Lo único bueno es que Pablo Pin, que además de entrenador es director deportivo, contará con un mayor presupuesto para configurar la nueva plantilla pues el presupuesto para la 2024-2025 superará los cuatro millones de euros.